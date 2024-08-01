  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dünya Haniye’nin şehid edilmesini konuşurken CHP’nin gündemi bambaşka! Vay vay vay! CHP’li Barış Yarkadaş o bilgiyi canlı yayında açıkladı
Gündem

Dünya Haniye’nin şehid edilmesini konuşurken CHP’nin gündemi bambaşka! Vay vay vay! CHP’li Barış Yarkadaş o bilgiyi canlı yayında açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-08-01 13:38:00 - 2024-08-01 13:38:29

Dünyada ve Türkiye’de gündem Haniye suikastına kilitlenmişken. CHP başka hesaplar peşinde. CHP eski İstanbul milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isimin Genel Başkan olmak için Kılıçdaroğlu'ndan destek istediğini canlı yayında açıkladı.

CHP eski İstanbul milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, 10 gün önce Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isim Kılıçdaroğlu'na giderek genel başkan adaylığı için destek istediği kulisini paylaştı.

Yarkadaş, tv100'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in genel başkanlığından rahatsız olan kesimlerin olduğunu savunan Yarkadaş, edindiği kulisi aktardı.

Yarkadaş, İmamoğlu'na yakın bir ismin Kılıçdaroğlu'na 10 gün önce giderek genel başkanlık için destek istediğini söyledi. Ayrıntılar videoda…


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yav bi git işine! Senlik bi'şey yok, sana n'oluyor CHP Sözcüsü?
Yav bi git işine! Senlik bi'şey yok, sana n'oluyor CHP Sözcüsü?

Medya

Yav bi git işine! Senlik bi'şey yok, sana n'oluyor CHP Sözcüsü?

Sanki akraba çiftliği! CHP’li belediyede ‘eş’ kontenjanı
Sanki akraba çiftliği! CHP’li belediyede ‘eş’ kontenjanı

Gündem

Sanki akraba çiftliği! CHP’li belediyede ‘eş’ kontenjanı

CHP'de akraba kıyağı devam ediyor! Erdal Beşikçioğlu imzayı attı
CHP'de akraba kıyağı devam ediyor! Erdal Beşikçioğlu imzayı attı

Gündem

CHP'de akraba kıyağı devam ediyor! Erdal Beşikçioğlu imzayı attı

CHP'li belediyede akıl almaz işler: Belediye binası kaçak, araçlar plakasız, bunu ortaya çıkaran gözaltında!
CHP'li belediyede akıl almaz işler: Belediye binası kaçak, araçlar plakasız, bunu ortaya çıkaran gözaltında!

Gündem

CHP'li belediyede akıl almaz işler: Belediye binası kaçak, araçlar plakasız, bunu ortaya çıkaran gözaltında!

Açlık sınırında maaş veren Yavaş, CHP'li elitler için konserlere milyonlar akıtıyor!
Açlık sınırında maaş veren Yavaş, CHP'li elitler için konserlere milyonlar akıtıyor!

Siyaset

Açlık sınırında maaş veren Yavaş, CHP'li elitler için konserlere milyonlar akıtıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23