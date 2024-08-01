Dünya Haniye’nin şehid edilmesini konuşurken CHP’nin gündemi bambaşka! Vay vay vay! CHP’li Barış Yarkadaş o bilgiyi canlı yayında açıkladı
Dünyada ve Türkiye’de gündem Haniye suikastına kilitlenmişken. CHP başka hesaplar peşinde. CHP eski İstanbul milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isimin Genel Başkan olmak için Kılıçdaroğlu'ndan destek istediğini canlı yayında açıkladı.
CHP eski İstanbul milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, 10 gün önce Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isim Kılıçdaroğlu'na giderek genel başkan adaylığı için destek istediği kulisini paylaştı.
Yarkadaş, tv100'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in genel başkanlığından rahatsız olan kesimlerin olduğunu savunan Yarkadaş, edindiği kulisi aktardı.
Yarkadaş, İmamoğlu'na yakın bir ismin Kılıçdaroğlu'na 10 gün önce giderek genel başkanlık için destek istediğini söyledi. Ayrıntılar videoda…
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