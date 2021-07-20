TRT yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek bir yapıma daha imza atıyor. Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdulhamit, Uyanış Büyük Selçuklu, Barbaros gibi dizilere imza atan TRT, şimdi de Dünya Hali dizisini izleyiciyle buluşturuyor. Dünya Hali, mizahı bol, izlemesi keyifli birbirinden eğlenceli bölümleri ile evlere konuk oluyor. Peki Dünya Hali oyuncuları kimler? TRT 1 Dünya Hali dizisinde kimler oynuyor? Dünya Hali neyi anlatıyor?

İyiliği ve dürüstlüğü hayatının her alanında ön planda tutan Sinan’ın şartlar ne olursa olsun değerlerine sadık kalmaya çalışırken yaşadığı ilginç ve komik durumlar, ustaca bir mizah anlayışı ile Dünya Hali dizisinde işleniyor.

Dünya Hali oyuncuları kimler?

Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin’in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor.

Ekranlara yeni bir soluk getirecek olan TRT 1’in yeni dizisi Dünya Hali’nde, Ozan Çelik, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Şehsuvar Aktaş gibi birçok yetenekli isim yer alıyor.

Dünya Hali ne zaman başlıyor?

Dünya Hali dizisi ne zaman saat kaçta? Dünya Hali, mizahı bol, izlemesi keyifli birbirinden güzel bölümleri ile 28 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında.

Dünya Hali dizisi konusu ne?

TRT 1 Dünya Hali dizisi neyi anlatıyor? hayatı pahasına doğruluktan ayrılmayan Sinan’ın (Caner Şahin) dedesinin vasiyetini yerine getirmeye çalışırken başından geçen komik olaylar anlatılıyor. Mizah tarzıyla ekranlara yeni bir soluk getirecek olan dizinin yapımcılığını Neden film üstleniyor. Yönetmen koltuğunda daha önce Tutunamayanlar dizisinin yönetmenliğini yapan Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu oturuyor. Senaryosunu ise Osman Nail Doğan, Murat Kaman, İdris Meydi, Cem Tunçer ve Eray Kaman birlikte yazıyorlar.

Şehir hayatının gündelik dertleriyle boğuşan içimizden insanların hikayesini konu alan dizide ayrıca Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Durul Bazan, Mert Denizmen, Mekin Sezer, Naşit Özcan gibi birçok yetenekli isim yer alırken dizinin yakında ekranlara gelmesi planlanıyor. Birbirinden komik hikayeleriyle ekranlara damga vuracak dizinin konusu şöyle:

“Sinan, dedesinin değerleriyle büyümüş, dürüst, ahlaklı, vicdanlı bir gençtir. Ancak aradığı aşkı henüz bulamamıştır. Sinan’ın dedesi ölüm döşeğindeyken ona ilginç bir vasiyette bulunur. Vasiyete göre Sinan şu üç şarta uyan kızı bulup evlenmelidir: “Erken kalksın, eskinin kıymetini bilsin, bir de bal porsuğuna benzesin yeter.” Sinan dedesinin vasiyetini yerine getireyim derken kendisini komik bir maceranın içinde bulur. Bu macerada ona en yakın arkadaşı Azim, patronu Güven, ailesi, yakın çevresi ve dedesinin cami arkadaşları Burhan, Namık ve Talat amcalar eşlik edecektir.”