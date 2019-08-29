Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru - Kadın Güreş Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu



ANKARA (AA) - Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Kadın Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek şampiyonada kadınlar kategorisinde mücadele edecek milli sporcular şunlar: 50 kilo: Evin Demirhan

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Bediha Gün

57 kilo: Elif Jale Yeşilırmak

59 kilo: Elif Yanık

62 kilo: Aslı Tuğcu

65 kilo: Kadriye Aksoy

68 kilo: Buse Tosun

72 kilo: Beste Altuğ 76 kilo: Yasemin Adar

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