Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru
- Kadın Güreş Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu29 Ağustos 2019 Perşembe 08:43
ANKARA (AA) - Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Kadın Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek şampiyonada kadınlar kategorisinde mücadele edecek milli sporcular şunlar:
50 kilo: Evin Demirhan
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Bediha Gün
57 kilo: Elif Jale Yeşilırmak
59 kilo: Elif Yanık
62 kilo: Aslı Tuğcu
65 kilo: Kadriye Aksoy
68 kilo: Buse Tosun
72 kilo: Beste Altuğ
76 kilo: Yasemin Adar
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