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Dünya Dünya gündemini sarsan gelişme! "Avrupa'yı Rusya'ya itebilir" deyip duyurdu
Dünya

Dünya gündemini sarsan gelişme! "Avrupa'yı Rusya'ya itebilir" deyip duyurdu

Amerikalı siyaset bilimci Rafael Ordukhanyan, AUKUS'un Avrupa'yı Rusya'ya doğru iteceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 12:18:00 -
Dünya gündemini sarsan gelişme! "Avrupa'yı Rusya'ya itebilir" deyip duyurdu

Amerikalı siyaset bilimci Rafael Ordukhanyan, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın AUKUS adı altında oluşturdukları güvenlik iş birliğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ukrayna basınına röportaj veren Ordukhanyan, AUKUS'un Avrupa'yı Rusya'ya doğru iteceğini ileri sürdü.

Ordukhanyan, "Anglosakson dünyası artık Avrupa'dan uzaklaştı. Almanya, Fransa, İtalya ve diğer ülkeler Amerika'ya güvenilemeyeceğini artık anladı" dedi.

Ordukhanyan, Moskova'nın uygun bir politikayla AB'ye Rusya ile Avrupa'nın ortak bir geleceğinin olduğunu göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

"AUKUS" İttifakı

ABD, İngiltere ve Avustralya liderleri, AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ile İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurdu.

star.com.tr

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