Dünya gündemini sarsan açıklama: Çin 2025 yılına kadar işgal edebilir

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, gemisavar füzeleri ve savaş gemileri için 8,6 milyar dolarlık özel savunma bütçesi hakkında milletvekilleriyle yaptığı soru-cevap oturumunda, "Mevcut durum, ordudaki 40 yılımdan uzun süredir gördüğüm en tehlikeli durumdur" dedi ve şunları kaydetti:

"Şimdi saldırmak istiyorlarsa, zaten kabiliyetleri var ama bunun ne pahasına olacağını ve ne gibi sonuçlara yol açacağını hesaplamaları gerekiyor. 2025’ten itibaren maliyeti ve kayıpları mümkün olan en düşük seviyeye indirmiş yani tam kapasiteye sahip olmuş olacaklar."

Chiu,Tayvan Ordusu’nun tam ölçekli bir çatışmaya hazır olmadığını ifade ederek şu sözleri sarf etti:

"Normal şartlarla başa çıkma yeteneğimiz mevcut, bunca yıldır savaşa hazırlandık ancak şimdiki durum son derece ciddi, bu yüzden yeteneklerimizi hızla güçlendirmeliyiz."

Chiu Kuo-cheng'in açıklamaları, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen’in ülkenin Çin saldırganlığına karşı desteklemesi için uluslararası topluma yaptığı acil çağrının ardından geldi. Wen, "Diğer demokrasiler, Tayvan’ın düşmesi durumunda bunun sonuçlarının bölgesel barış ve demokratik ittifak sistemi için felaket olacağını hatırlamalıdır. Bu durum, günümüzün küresel değerler yarışmasında otoritenin demokrasi üzerinde üstün olduğunun işareti olacaktır" dedi.

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