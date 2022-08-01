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Dünya Dünya gündemini sallayan iddia: Rusya o ülkeden tonlarca altın çaldı
Dünya

Dünya gündemini sallayan iddia: Rusya o ülkeden tonlarca altın çaldı

ABD basını, Rusya ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Rusya, Sudan'dan yılda yaklaşık 40 tona yakın altın yağmalıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 16:42:00 -
Dünya gündemini sallayan iddia: Rusya o ülkeden tonlarca altın çaldı

ABD basını Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı finanse edebilmek ve ekonomisini ayakta tutabilmek için Sudan'dan altın kaçırdığını yazdı. Altın kaçırma operasyonunu ise Rusya'nın paralı askerlerden oluşan özel askeri birlik Wagner'in yaptığı iddia ediliyor.

Bu iddialar Amerikan CNN International haber kanalına ait. Habere göre Sudan'ın başkenti Hartum'daki havalimanından son 1,5 yılda 16 kez Sudan'dan kaçırılan altınları taşıyan uçaklar havalandı.

Kimi zaman Sudanlı yetkililer uçuşları engellemek istese de Rus yanlısı Sudan yönetimi uçuşların gerçekleşmesini sağladı.

Sudan Afrika'nın en büyük 3. altın üreticisi konumunda

Rusya'nın Ukrayna saldırıları sonrası Batı'nın uyguladığı ekonomik yaptırımlardan en az zararla çıkmak ve ekonomisini ayakta tutabilmek için bu yola başvurduğu iddia ediliyor.

Moskova yönetimi askeri yönetimin hakim olduğu Sudan'a altın karşılığı destek veriyor ve ayakta kalmasını sağlıyor. ABD'li uzmanlar Rusya'nın Sudan'daki 2021 askeri darbesini de desteklediğinin de altını çiziyor.

Rusya'nın altın operasyonunu yöneten ismin Rus oligark Yevgeni Prigozin olduğu belirtiliyor. 61 yaşındaki Prigozin aralarında Wagner'in de dahil olduğu pek çok şaibeli şirketin kontrolünü elinde bulunduruyor.

 

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