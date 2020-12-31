Dünya gündemini altüst eden iddia! 'Çinping beyin ameliyatına giriyor, iyileşemeyebilir'

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in beynindeki bir hastalık sebebiyle kısa bir süre içerisinde ameliyat olacağı iddia edildi.

Çinli muhalif medyanın yanı sıra ABD'li, Japon ve Tayvanlı birçok kaynak, Cinping'in uzun süredir intrakraniyal anevrizmadan (kafatası içi anevrizması) muzdarip olduğu ve ameliyat olacağı iddiasını paylaştı.

Bu iddiaya göre kısa bir süre içerisinde riskli bir ameliyata girecek olan Cinping, yokluğunda ve iyileşememesi halinde liderliği ve geçiş sürecini yürütmesi için bazı yapılar teşkil etti.

67 yaşındaki Cinping'in sağlığına dair iddialar bir süredir tartışma konusuydu.

Beyin anevrizması nedir?

Türk Nöroşirürji Derneği'nin bilgilendirme formuna göre anevrizma, beyindeki atardamar duvarının zayıflaması sonucu ortaya çıkan bir balonlaşma olup sıklıkla damarların çatallanma bölgelerinde görülür.

Bu balonlaşan yapı normal damara göre daha dayanaksızdır ve bazı koşullar altında yırtılıp beyin içine kanamaya yol açarak yaşamı tehlikeye sokabilir. Anevrizmalar doğuştan damarın gelişme bozukluğuna bağlı olabileceği gibi yüksek tansiyon, damar sertliği (ateroskleroz), enfeksiyonlar (damarın iltihaplanması) veya kafa travması sonrası da gelişebilir.

Anevrizmalar çoğunlukla beynin tabanında yerleşir ve buradaki beyin-omurilik sıvısı içinde kanamaya neden olur.

Kaynak: Mepa News