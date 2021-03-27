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Dünya Dünya gündemini alt üst eden gelişme! İngiltere işgale hazırlanıyor
Dünya

Dünya gündemini alt üst eden gelişme! İngiltere işgale hazırlanıyor

İngiltere'nin bu yılın sonuna kadar Somali'ye bin özel kuvvet personeli göndereceği ortaya çıktı. Bölge kaynaklarının aktardığı bilgiler doğrulanırken dünya basınında İngiltere’nin işgal girişiminde bulunacağı öne sürülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 15:02:00 - 2021-03-27 15:06:09

İngiltere'nin bu yılın sonuna kadar Somali'ye bin özel kuvvet personeli göndereceği belirtiliyor.

Bölge kaynaklarının ve İngiliz ordusuna yakın isimlerin aktardığı haberlere göre İngiltere, Doğu Afrika ülkesi Somali'ye 2021 sonuna kadar 1000 asker konuşlandıracak.

Özel kuvvet personellerinden oluşan askerlerin El Kaide'nin Doğu Afrika kolu Eş Şebab'a karşı aktif operasyonlara katılması bekleniyor.

"Özel birlikler"

ABD'nin özel askeri personeli "Yeşil Bereliler"den esinlenerek oluşturulan "Komando" birliğinin özellikle ülke dışındaki operasyonlarda daha aktif şekilde kullanılacağı belirtiliyor.

İngiltere'nin yayınladığı son strateji belgesi kapsamında askeri yönden daha aktif bir yaklaşık benimseyeceği dile getiriliyordu.

Bu kapsamda oluşturulacak yaklaşık 10 bin kişilik özel kuvvetin bin kişilik bir kısmının Somali'ye gönderileceği rapor ediliyor. Askeri birliklerin küçük bir bölümü geçtiğimiz günlerde Mozambik'in kuzeyinde DAEŞ bağlantılı gruplara karşı yerel güçlere eğitim vermek için gönderilmişti.

Bu özel askeri güçlere tank ve zırhlı araç gibi askeri takviyelerin yapılacağı da aktarılan bilgiler arasında.

İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace geçtiğimiz günlerde konuya dair yaptığı açıklamada, stratejilerinin ekonomik durumlarına göre değil, askeri tehditlere çözüm bulmaya uygun şekilde planlandığını ifade etmişti.

Somali'de halihazırda yaklaşık 50 İngiliz askeri bulunduğu biliniyor. Bu askerler Mogadişu hükümeti güçlerine eğitim veriyor. İngiltere'nin bölgeye konuşlanmasının savaşın şiddetini artıracağı düşünülüyor.

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