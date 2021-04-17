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Dünya Dünya gündemini alt üst eden F-35 raporu! ABD’nin BAE planı ifşa oldu
Dünya

Dünya gündemini alt üst eden F-35 raporu! ABD’nin BAE planı ifşa oldu

ABD Senatosunda Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) çıldırtacak bir gelişme yaşandı. BAE'ye F-35 satışını önlemek için tasarı sunulduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 12:15:00 -

ABD askeri savunma haber platformu 'Defense News', Senato’daki bir grup Demokrat milletvekilinin ABD'nin BAE'ye (Birleşik Arap Emirlikleri) F-35 savaş uçağı satışını engelleyecek bir yasa tasarısı sunduğunu ortaya çıkardı.

Al-Kuds Al-Arabi'nin aktardığı habere göre, Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanı Bob Menendez (New Jersey) ve Senatör Diane Feinstein (California), yönetimden F-35'ler için üretilen teknoloji konusunda Kongre'ye bir dizi teminat ve taahhütte bulunmasını istedi.

Tasarının hedefinde, 10.4 milyar dolar değerinde 50 adet F-35 uçak satışını içeren bir anlaşma var.

Menendez, özellikle bu alımların ABD'nin ulusal güvenliği, teknolojik çıkarları ve bölgesel istikrar üzerindeki etkileri ile ilgili birçok cevapsız soru nedeniyle, gelişmiş teknolojik silahlar satmanın sonuçları konusunda son derece endişeli olduğunu söyledi.

Menendez, eski ABD başkanı Trump döneminin son günlerinde söz konusu anlaşmayı hızlandırma çabalarına dikkat çekti. Defense News raporuna göre Demokrat senatör, Biden yönetiminin bu uçakların son derece hassas teknolojisine aykırı olan Trump döneminde yapılmış anlaşmaya devam edildiği takdirde teknolojik koruma önlemlerinin uygulanması gerektiğini vurguladı.

Kritik rapor

Raporda, BAE'nin Çin ile olan ekonomik ilişkilerinden çekilmesini sağlamak dahil olmak üzere bazı Amerikan karşıtı güçler ifşa edildi.

Silah Kontrol Derneği'nden Jeff Abramson, kıdemli Senato liderlerinin BAE'ye F-35 savaş uçağı satılması konusunda son derece endişeli olduklarını söyledi. Söz konusu bölgeye yapılacak herhangi bir satış hakkında güçlü bir yargıya ihtiyaç duyulduğunu hatırlatan Abramson, ‘Birleşik Arap Emirlikleri'nin geçmişteki ve bugünkü politikaları nedeniyle uçak satın almaları reddedilmelidir' dedi.

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