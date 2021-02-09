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Gündem Dünya gündemine oturmuştu! Ünlü Türk Youtuber hakkında karar verildi!
Gündem

Dünya gündemine oturmuştu! Ünlü Türk Youtuber hakkında karar verildi!

Geçtiğimiz sene Liverpool-Chesea arasında oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz hakkında hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 13:55:00 -
Dünya gündemine oturmuştu! Ünlü Türk Youtuber hakkında karar verildi!

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklardan Cantuğ Özsoy katıldı, diğer sanıklar Ali Abdülselam Yılmaz, Emre Durmuş, Furkan Yaman'ı ise avukatları temsil etti.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Yılmaz'ın üzerine atılı suçu işlediğine sair somut deliller bulunduğunu belirterek, sanığa 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Savcı, diğer 3 sanığın delil yetersizliğinden beraatini talep etti, Yılmaz'ın avukatı ise, bir anlık heyecanla sahaya atlayan müvekkilinin beraatini istedi.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Yılmaz'a "yasak alanlara girme" suçundan önce 2 yıl hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 1 yıl 8 aya indiren mahkeme, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca sanık Ali Abdülselam Yılmaz'ın ayrıca 1 yıl süreyle spor müsabakalarına girmesinin yasaklanmasına hükmetti.

Mahkeme, diğer sanıklar Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy ve Furkan Yaman'ın beraatine karar verdi.

Ne olmuştu?

Vodafone Park'ta, 14 Ağustos 2019'da oynanan UEFA Süper Kupa final maçının 14. dakikasında sahaya atlayarak koşmaya başlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak saha dışına çıkarılmıştı.

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