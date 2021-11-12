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Dünya Dünya Gıda Programı, 800 bin Lübnanlıya 65 milyon dolarlık yardım vermeyi planlıyor
Dünya

Dünya Gıda Programı, 800 bin Lübnanlıya 65 milyon dolarlık yardım vermeyi planlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, ciddi ekonomik kriz içindeki Lübnan'da 800 bin vatandaşa 60-65 milyon dolarlık bir yardım yapmayı planladıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 09:04:00 -
Dünya Gıda Programı, 800 bin Lübnanlıya 65 milyon dolarlık yardım vermeyi planlıyor

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Beasley ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Beasley, WFP'nin Lübnan'a yardımların sunulmasının sürdürülmesinde kararlı olduğunu, iki ay içerisinde de toplam 800 bin Lübnanlıya yardım yapılmasını planladıklarını ifade etti.

Yardımının nakdi ve buna benzer bir türde toplamda 60 ila 65 milyon tutarında gerçekleşeceği detayını veren Beasley, dağıtımın da Lübnan hükümeti ve Dünya Bankasının koordinasyonu ile yapılacağını aktardı.

Bunun yanında Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ise BM'nin yaptığı çalışmalara göre ülke nüfusunun yüzde 74'ünün açlık sınırında yaşadığını, daha geniş boyutlu bakılması halinde bu oranın yüzde 82'yi geçebileceğini belirtti.

WFP'nin sunduğu yardımların önemine değinen Avn, programın sürdürülmesi halinde Mayıs 2022'ye kadar toplamda 1 milyon 600 bin Lübnanlının yardımlardan faydalanmış olmasını temenni etti.

Lübnan'da 2019'dan beri devam eden ekonomik kriz nedeniyle yerel para birimi yüzde 90'dan fazla değer kaybetti, ayrıca resmi olmayan verilere göre son 2 yıl içinde yaklaşık yüzde 700'lük bir enflasyon yaşandı.

Kamu çalışanlarının, maaşlarında iyileştirme yapılması talebiyle 4 Kasım'da, süresiz grev başlattığı açıklanmıştı.

Halihazırda birçok kamu çalışanı sadece çarşamba günleri işe gelirken, diğer günler ise acil durumlar dışında grev nedeniyle bakanlıklar hizmet veremiyor.

 

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