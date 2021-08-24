Dünya genelinde yapılan koronavirüs aşısı 5 milyar dozu aştı

Bloomberg tarafından toplanan verilere göre, dünya genelinde en son 183 ülkede 5 milyar dozdan fazla aşı uygulandı. Aşılamada ileri gelen ülkeler arasında, Çin 1 milyar 900 milyon dozla ilk sırada yer alırken, Hindistan 582 milyon dozla ikinci, Avrupa Birliği ülkeleri ise 517 milyon dozla üçüncü sıraya yerleşti.

Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 89 milyon 812 bin 875 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 46 milyon 446 bin 470 kişiye ilk doz, 35 milyon 516 bin 448 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Toplam uygulanan doz miktarına göre dünya genelinde aşılamada önde gelen ilk 10 ülke şu şekilde: Çin, Hindistan, Avrupa Birliği, ABD, Brezilya, Japonya, Almanya, Türkiye, İngiltere ve Endonezya.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kaynak: Bloomberg