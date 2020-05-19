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Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 320 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:09:50 -
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 320 bini geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 320 bini geçti.

Küresel Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 320 bin 189’a, vaka sayısı ise 4 milyon 894 bin 278’e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı, 91 bin 981 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi, 34 bin 796 can kaybıyla İngiltere, 32 bin 7 ile İtalya, 28 bin 239 ile Fransa, 27 bin 709 ile İspanya, 16 bin 853 ile Brezilya, 9 bin 80 ile Belçika, 8 bin 123 ile Almanya, 7 bin 57 ile İran, 5 bin 842 ile Kanada, 5 bin 694 ile Hollanda, 5 bin 332 ile Meksika ve 4 bin 634 ile Çin izledi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Türkiye (4 bin 171 ), İsveç (3 bin 698), Hindistan (3 bin 164 ), Ekvador (2 bin 799), Peru (2 bin 789), Rusya (2 bin 722), İsviçre (1886), İrlanda (1547), Portekiz (1231), Endonezya (1191) ve Romanya (1020).”

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 1 milyon 908 bin 111 kişi iyileşirken, 2 milyon 665 bin 798 kişinin ise tedavisi sürüyor.

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