  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 82 milyonu geçti
Sağlık

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 82 milyonu geçti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Vaka sayısı, dünya genelinde 82 milyonu geçerken can kaybı 1 milyon 797 bin 286 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 16:12:00 - 2020-12-30 16:18:31
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 82 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 82 milyon 362 bini aştı.

1 milyondan fazla kişi vefat etti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 797 bin 286 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 82 milyon 362 bin 373’e çıkarken, virüs saptanan 58 milyon 367 bin 206 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve can kaybı ABD'de

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 19 milyon 977 bin 704 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 346 bin 579 kişi öldü.

Vaka sayısı 1 milyonu geçen ülkeler

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 225 bin 326), Brezilya (7 milyon 564 bin 117), Rusya (3 milyon 105 bin 37), Fransa (2 milyon 574 bin 41), İngiltere (2 milyon 382 bin 865), Türkiye (2 milyon 178 bin 580), İtalya (2 milyon 67 bin 487), İspanya (1 milyon 906 bin 57), Almanya (1 milyon 691 bin 707), Kolombiya (1 milyon 614 bin 822), Arjantin (1 milyon 602 bin 163), Meksika (1 milyon 401 bin 529), Polonya (1 milyon 268 bin 634) ve İran (1 milyon 212 bin 481), Ukrayna (1 milyon 45 bin 348), Güney Afrika (1 milyon 21 bin 451) ve Peru (1 milyon 10 bin 496)."

Can kaybı 10 bini aşan ülkeler

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şu şekilde:

"Brezilya (192 bin 716), Hindistan (148 bin 475), Meksika (123 bin 845), İtalya (73 bin 29), İngiltere (71 bin 567), Fransa (64 bin 78), Rusya (55 bin 827), İran (54 bin 946), İspanya (50 bin 442), Arjantin (43 bin 18), Kolombiya (42 bin 620), Peru (37 bin 574), Almanya (32 bin 420), Güney Afrika (27 bin 568),Polonya (27 bin 454), Endonezya (21 bin 703), Türkiye (20 bin 388), Belçika (19 bin 361), Ukrayna (18 bin 324), Şili (16 bin 488), Romanya (15 bin 469), Kanada (15 bin 378), Ekvador (14 bin 1), Irak (12 bin 800), Çekya (11 bin 429) ve Hollanda (11 bin 212), Pakistan (10 bin 47).

 

Vaka sayısı azalıyor, can kaybı artıyor!
Vaka sayısı azalıyor, can kaybı artıyor!

Sağlık

Vaka sayısı azalıyor, can kaybı artıyor!

Mutasyona uğrayan koronavirüsün özellikleri neler?
Mutasyona uğrayan koronavirüsün özellikleri neler?

Korona Virüs

Mutasyona uğrayan koronavirüsün özellikleri neler?

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı iftirasına cevap
Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı iftirasına cevap

Gündem

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı iftirasına cevap

Bakan Koca koronavirüs aşısı için saat verdi
Bakan Koca koronavirüs aşısı için saat verdi

Gündem

Bakan Koca koronavirüs aşısı için saat verdi

Virüsten ölen annelerini defnettiler gelen telefonla şok oldular
Virüsten ölen annelerini defnettiler gelen telefonla şok oldular

Yerel

Virüsten ölen annelerini defnettiler gelen telefonla şok oldular

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dilipak'tan Türkiye'ye Çin aşısını getiren o firmayla ilgili bomba iddia...
Gündem

Dilipak'tan Türkiye'ye Çin aşısını getiren o firmayla ilgili bomba iddia...

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yan..
Kısıtlamanın olacağı 1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı? İşte cevabı
Gündem

Kısıtlamanın olacağı 1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı? İşte cevabı

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı, sorusu akıllara geldi. İl Hıfzısıhha Kurullarının namazın pande..
Libya'da yeni skandal! Hafter emri verdi
Dünya

Libya'da yeni skandal! Hafter emri verdi

Libya'yı kan gölüne çeviren darbeci Hafter'in yaveri olan Yb. Safwan Ali Muhammed Boutigan'a yeni katliamlar için talimat verdiği ortaya çık..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay