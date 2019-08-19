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Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası yarın başlayacak

Macaristan'da gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye 19 sporcuyla temsil edilecek

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:50
Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası yarın başlayacak

ANKARA (AA) - Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası, yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 Ağustos Pazar günü sona erecek şampiyonada Türkiye, 19 sporcuyla mücadele edecek.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar:

Kadınlar:

Aleyna Özkan, Beril Böcekler, Gizem Güvenç, Sudem Denizli, Zehra Duru Bilgin, Merve Tuncel, Deniz Ertan, Doğa Babacan, Defne Taçyıldız, Defne Coşkun

Erkekler:

Baturalp Ünlü, Yiğit Aslan, Mert Kılavuz, Mert Ali Satır, Berke Saka, Demirkan Demir, Derin Hansoy, Emir Şimşek, Bora Gülşen


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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:50
  1. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası
  2. Türkiye Yüzme Federasyonu

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