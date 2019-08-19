Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası yarın başlayacak Macaristan'da gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye 19 sporcuyla temsil edilecek

ANKARA (AA) - Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası, yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 Ağustos Pazar günü sona erecek şampiyonada Türkiye, 19 sporcuyla mücadele edecek.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar: Kadınlar: Aleyna Özkan, Beril Böcekler, Gizem Güvenç, Sudem Denizli, Zehra Duru Bilgin, Merve Tuncel, Deniz Ertan, Doğa Babacan, Defne Taçyıldız, Defne Coşkun Erkekler: Baturalp Ünlü, Yiğit Aslan, Mert Kılavuz, Mert Ali Satır, Berke Saka, Demirkan Demir, Derin Hansoy, Emir Şimşek, Bora Gülşen



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.