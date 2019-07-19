Dünya Gençler Yelken Şampiyonası
- Milli sporcu Yiğit Yalçın Çitak, laser radial kategorisinde dünya şampiyonu oldu19 Temmuz 2019 Cuma 16:48
ANKARA (AA) - Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'nda milli sporcu Yiğit Yalçın Çitak, altın madalya kazandı.
Türkiye Yelken Federasyonunun sosyal paylaşım hesaplarından yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Yiğit Yalçın, Polonya'da düzenlenen şampiyonada laser radial sınıfında yarıştı.
Kategorisinde ilk sırayı elde eden milli sporcu, dünya şampiyonu oldu.
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