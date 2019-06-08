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Dünya Gençler Halter Şampiyonası sona erdi

- Türkiye, şampiyonayı 2 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalyayla tamamladı

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:23
Dünya Gençler Halter Şampiyonası sona erdi


ANKARA (AA) - Dünya Gençler Halter Şampiyonası Fiji'de sona ererken, Türkiye organizasyonu 2 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalyayla tamamladı.

Şampiyonanın son gününde podyuma çıkan erkekler +109 kiloda Yıldıray Kaplan dereceye giremedi. Milli sporcu, koparmada 160 kiloyla dokuzuncu, silkmede 186 kiloyla onuncu ve toplamda da 346 kiloyla onuncu sırada kendisine yer buldu.

Erkekler 61 kiloda mücadele eden Caner Toptaş, organizasyonda Türkiye'ye 2 altın madalya getiren isim oldu. Milli halterci, koparmada 125 ve toplamda da 273 kiloyla altın madalya kazanmayı başardı. Caner silkmede ise 148 kiloyla dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye takım sıralamasında ise kadınlarda 409 puana üçüncü, erkeklerde de 346 puanla dördüncü oldu.

Milli sporcuların şampiyonada elde ettikleri madalyalar şöyle:

- Altın madalya:

Erkekler 61 kilo: Caner Toptaş (2)

- Gümüş madalya:

Erkekler 61 kilo: Doğan Dönen

Erkekler 67 kilo: Muhammed Furkan Özbek (2)

Kadınlar 59 kilo: Ayşegül Çakın (2)

Kadınlar 71 kilo: Berfin Altun

Kadınlar 76 kilo: Dilara Narin (2)

- Bronz madalya:

Erkekler 61 kilo: Doğan Dönen (2)

Erkekler 67 kilo: Muhammed Furkan Özbek

Kadınlar 45 kilo: Ayşe Doğan (3)

Kadınlar 64 kilo: Nuray Levent (3)

Kadınlar 71 kilo: Berfin Altun

Kadınlar 76 kilo: Dilara Narin



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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:23
  1. Caner Toptaş
  2. Dünya Gençler Halter Şampiyonası
  3. halter

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