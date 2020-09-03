Dünya futbolunu sarsan gelişme! Boca Juniors'ta 18 futbolcu pozitif

Çin’den dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını vakaları arttırdı. Dünya futbolunu da kasıp kavuran salgın yeşil sahalarda kendini göstermeye devam ediyor.

Arjantin Kulübü Boca Juniors’tan kötü haber geldi. Arjantin Kulübünün futbolcularının test sonucu açıklandı.

Test sonuçlarına göre takımdaki 18 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bu olay üzerine kulüpten açıklama geldi. Açıklamaya göre, Çarşamba göre yapılan testlerde 4 futbolcunun virüsü hafif kaptığı aktarıldı. 6 futbolcunun da hafif semptomlar göstermesi sonrası 8 futbolcuda da bugünkü sonuçlara göre vaka tespit edildiği bildirildi.

Toplam 18 futbolcunun koronavirüse yakalandığı açıklandı.