Dünya Esnaf Sanatkârlar Derneği’nden itidal çağrısı

Yeni Akit Ankara

Korkut, kuruluş ilkelerinde “toplumdaki ekonomik ve sosyal birikimleri hükümetin ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasına katılımlarını sağlamak “başlığıyla 2010 yılında anayasa değişikliği ile revize edilen Planlama Ekonomik ve Sosyal Konseyin acilen toplanmasını da önerdi.

Planlama Ekonomik ve Sosyal Konsey bu dönemde hayati önemde

Covid-19 pandemi ile mücadelede zor günler yaşayan halen pandemi Karabasan gibi üzerinde bulunduğu esnaf ve sanatkârların son aylarda yaşanan döviz kuru artışı ve ekonomik fiyat dalgalanmaları karşısında “Dirayetli davrandığını” belirten Erol Korkut, esnaf ve sanatkâra yönelik pandeminin başlangıcından bu yana bazı kesimler tarafından “sokağa çıkma” telkinin Türkiye’nin geleceğine, istikrarına yönelik sabotaj olduğunu kaydetti. “Toplumsal kesimler tarafından sorunlar; konuşarak, tartışılarak ve çözüm önerilerini ileterek, var olan önerilere ve planlamalara destek vererek çözümlenebilir. Büyük Türk Milleti’nin kriz dönemlerindeki izanını ve ahilik geleneğinin öngördüğü irfan ile esnaf ve sanatkarlarımız Türkiye’nin bekasının yanında olmaya devam edecektir” diyen Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği Onursal Başkanı Erol Korkut, 12 yıldır toplanmayan Planlama Ekonomik ve Sosyal Konsey’in bu dönemde hayati olduğu kadar toplumsal tansiyonun stabil hale getirilmesinde etkili olacağını belirtti.

“Türkiye’nin varlığı için dün olduğu gibi bugün de yalnızca elimizi değil gövdemizi de taşın altına koymaya hazırız”

Korkut açıklamasına şöyle devam etti: “Esnaf ve sanatkârlarımızı siyasi arenada ortaya konan kutuplaşmanın tarafı olarak görmek isteyenler iyi bilmeli ki bizim tarafımız Türkiye Cumhuriyeti’dir. Toprak bütünlüğümüzden hareketle bizi Milli Mücadelede var eden bağımsızlık anlayışımız ekonomi de kutsal bir inat gibi var olacaktır. Buradan tartışmaların, her türlü manipülasyonun önüne geçilmesi için Cumhurbaşkanımız, esnaf dostu sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Planlama Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplantıya çağırmasını talep ediyorum. Konsey; ya Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ya da görevlendireceği kabine üyesinin yönetiminde vakit geçirilmeden toplanmalıdır. 2010 yılında revize edilen Anayasa değişikliğe ile konseyin amacı; ‘Toplumdaki ekonomik ve sosyal birimlerin, hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarının oluşturulmasına katılımlarını sağlamak, devlet ile toplumsal kesimler arasında ve toplumsal kesimlerin kendi aralarındaki işbirliğini güçlendirecek çalışmalar yapmak’ şeklinde açıklanmıştır. Hal böyle iken biz esnaf ve sanatkârlar olarak; Türkiye’nin varlığı için dün olduğu gibi bugün de yalnızca elimizi değil gövdemizi de taşın altına koymaya hazırız”