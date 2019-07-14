Dünya Eskrim Şampiyonası yarın başlıyor - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak şampiyonada Türkiye'yi 10 sporcu temsil edecek



ANKARA (AA) - Dünya Eskrim Şampiyonası, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yarın başlayacak. Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 117 ülkesinden bin 56 eskrimcinin mücadele edeceği şampiyona 23 Temmuz Salı günü sona erecek. Şampiyonada Türkiye'yi erkekler kılıç kategorisinde Enver Yıldırım ve Hakan Yıldırım, kadınlar flörede İrem Karamete, erkekler flörede Martino Minuto, Tevfik Burak Babaoğlu ve Engin Batuhan Menküer, kadınlar kılıçta Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil ve Fatma Zehra Köse temsil edecek. Takım müsabakalarında yarışacak Kadınlar Kılıç Milli Takımı ise Iryna, Deniz Selin ve Fatma Zehra'dan oluşacak.



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