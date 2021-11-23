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Dünya Dünya diken üstünde! Adım adım savaşa
Dünya

Dünya diken üstünde! Adım adım savaşa

Rusya'nın Baltık'ta askeri ve siyasi tehditleri artarken dünyayı endişelendiren bir gelişme daha yaşandı. ABD öncülüğündeki NATO ülkelerinin, Letonya'nın Adazi bölgesinde askeri tatbikat başlattığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 13:46:00 -
Dünya diken üstünde! Adım adım savaşa

Ukrayna Savunma İstihbarat Başkanı General Budanov’un Rusya'nın görülmemiş ölçekte bir saldırıya hazırlandığını açıklamasının hemen ardından, bölgeden dünyayı endişelendiren bir haber daha geldi. Rusya'nın Baltık'ta askeri ve siyasi tehditleri artarken ABD askerleri Letonya'dan gözdağı verdi. Letonya'nın Adazi bölgesinde ABD öncülüğündeki NATO ülkelerinin askeri tatbikat başlattığı, Kansas eyaletinden zırhlı araçlar ve tanklarla çok sayıda Amerikan askerinin de bölgeye geldiği belirtildi.

 

 

 

 

 

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