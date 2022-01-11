Dünya devlerinden peş peşe faiz açıklaması

Fed, Powell'ın ikinci dönem için Fed Başkanlığına adaylığı kapsamında ABD Senatosu'nda yapacağı konuşmanın metninde enflasyonla mücadele sözü verdi.

Powell, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı Fed'in elindeki tüm politika araçlarını kullandığını, hanehalkları, topluluklar ve işletmeler için hayati önem taşıyan kredi akışını yeniden sağlamak ve finansal sistemi istikrara kavuşturmak için hızla harekete geçtiklerini ifade etti.

ABD'de enflasyon rakamları son 36 yılın en yükseğinde seyrederken Fed'den de faiz artışı beklentisi yükseldi.

Goldman Sachs ekonomistleri yaptıkları açıklamada Fed'in 2022 içindeki faiz arttırımı öngörülerini aktarmıştı. Bugün diğer bir dev banka JP Morgan'dan açıklama geldi.

JPMorgan Chase’in uzun süredir CEO’su olan Jamie Dimon, ABD’nin en iyi ekonomik büyümeye yöneldiğini söyledi ve ekledi: "Önümüzdeki yıl da oldukça iyi olacak."

Faiz tahminini açıkladı

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon yaptığı açıklamada ekonomiyi çok sarsmadan faiz arttırımları yapılarak enflasyonun kontrol altına alınacağını da belirtti.

Faiz arttırımı konusunda beklenenden fazlasına ihtiyaç duyulabileceğini söyleyen Dimon, "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar" dedi ve ekledi: "Ekonominin bunu absorbe etmesi çok kolay olur."

GOLDMAN SACHS'tan 4 vurgusu

Goldman Sachs'a göre, ABD Merkez Bankası Fed bu sene yüksek olasılıkla dört faiz artırımı gerçekleştirecek ve en geç Temmuz ayında bilanço küçültmeye başlayacak.

Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius yayınladığı raporda, ABD iş gücü piyasasında hızlı ilerleme ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Aralık toplantı tutanaklarının Fed'in daha hızlı bir normalleşme uygulayacağına işaret ettiğini savundu.



Hatzius, bu daha hızlı normalleşme beklentisi çerçevesinde Fed'in bilançosunu küçültmeye başlayacağı tarihe yönelik beklentilerini aralık ayından temmuz ayına çektiklerini belirtirken, risklerin bu tarihin daha öne gelmesi yönünde olduğunu da vurguladı.