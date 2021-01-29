Dünya devlerinden olumlu ayrışıyoruz! Rakiplerimizden daha iyi durumdayız

Buğra Kardan

Bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları’nın (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, gazetecilerle bir araya geldi. Aycı, buluşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

Tahminler revize edildi

Pandemi tehdidi tüm sektörleri sıkıntıya sokuyor, dünyayı zorluyor.

Anımsanacaktır, pandemi başladığında belirsizlikler vardı. Büyüme tahminleri revize edilmişti. Tüm dünyada kısıtlamalara, kapanmalara gidilmişti. Nihayetinde aşıya kavuşuldu, bir umut doğdu. Ama virüs halen hayatımızda olup aşıyla mücadele ediyor.

THY olarak pandemi döneminde iyi bir imtihan verdik. Çalışmalarımızı dijital ortamdan yürüttük.

Önlemler takdir topladı

Yolcularımızı güvenle taşımak için gerekli önlemleri aldık. Bu önlemler takdir topladı, ödüle layık görüldü.

2020 kolay geçmedi.

Covid-19’dan ötürü hava yolu şirketlerinin gelirleri yüzde 60 daraldı. 2003 rakamlarına dönüldü.

THY, 2020’de 28 milyon yolcu taşıdı.

Uçak doluluk oranı yüzde 10.6 gerileyerek yüzde 71 olarak ölçüldü.

Taşınan kargo yüzde 3.7 indi ve 1 milyon 487 bin 233 ton olarak kayıtlara geçti.

İstihdamı korumakta kararlıyız

Gelinen aşamada dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri, küçülmeye gidiyorlar. Avrupalı şirketler çalışanlarıyla yollarını ayırıyorlar.

Şükür ki THY olarak 66 bine yakın çalışanımızla yolumuza devam ediyoruz, geride kimseyi bırakmıyoruz.

Hatırlanacaktır, sendikalarla görüşüp anlaşmaya vardık. Çalışan arkadaşlarımızın ücretlerinde indirime giderek istihdamımızı korumayı tercih ettik. Bu tercihten memnunuz. Pandemi tehdidi bitene kadar da istihdamımızı koruyacağız.

Planlarımız var

İstihdamı arttırmayı da mühimsiyoruz. Planlarımız var. Gerek gördüğümüz takdirde IT departmanımıza eleman alımı yaparız.

Dünyaca ünlü rakiplerimizden olumlu ayrışıyoruz. Faaliyet zararımız rakiplerimizin kat be kat altında.

Veriler yakında açıklayacak, 2020’yi rakiplerimize göre daha iyi tamamladığımız görülecek.

Tasarrufluyuz. Giderlerimizi yüzde 53 kısmayı başarmış durumdayız.

Turkish Cargo markamız da ön plana çıktı, küresel pazar payı yüzde 5’e yükseldi. Bu markamız her 20 kargodan birini taşıyor ve dünya 6’ncısı konumunda.

Turkish Cargo, aşı da naklediyor. Malum, ülkemize ilk etapta 3 ardından 6.5 milyon doz aşı getirdi. Uçaklarımız aktifler, talepleri karşılarlar.

Aşı taşıma konusunda tecrübeliyiz. Tıbbi ürünler de taşıdık, taşıyoruz. Talimatlara ise harfiyen uyuyoruz.

Kampanya dinamik

Turkish Cargo markamız ihracatçının yanında. Markamız ihracatçı için yüzde 10-30 indirim kampanyası başlattı.

İndirim kampanyası ilgi gördü, ekonomiye 4.5 milyar dolar katkı sundu.

Kampanya dinamiktir. Çünkü ihracatçıyı rahatlatmak hem THY hem de Turkish Cargo için önemli.

Turkish Cargo markamızla 2023’te ilk 3’e girme hedefimiz var. İlk 6’ya adım adım geldik. İlk 3’e girmekte de ısrarcıyız. Gayemiz pazar payımızı daha da arttırmak, her 10 kargodan birini taşımak.

2021 için umutluyuz

2021’e umutla bakıyoruz. Bu sene başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız.

Kış ve bahar ayları belirleyici olacak. Aşı yayıldığı, vaka adedi aşağı geldiği takdirde 2021’in verimli ve iyi geçeğini tahmin ediyoruz.

Şu anda teknoloji şirketimiz devrede. Yatırımlar yapıyoruz, yapacağız.

Öbür taraftan AnadoluJet’in şirketleşmesi planlanıyor. Zira “Ayrı ayrı uçan kanatlarımızın olsun” diyoruz.