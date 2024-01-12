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Teknoloji

Dünya devinin CEO'su TOGG'a övgü yağdırdı: Muhteşem! Çığır açıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-12 19:44:00 -
Dünya devinin CEO'su TOGG'a övgü yağdırdı: Muhteşem! Çığır açıyor

Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2024'te yerini alan Togg, büyülemeye devam ediyor. CES CEO’su Gary Shapiro, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a övgü yağdırdı.

Togg'un dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2024'te tanıttığı ve fastback olarak kullanıcıların beğenisine sunduğu yeni modeli T10F, birçok kişinin dikkatini çekti. Teknoloji içeriği üreten Ozancan Kubilay'a konuşan CES CEO’su Gary Shapiro, Türkiye'nin yerli otomobili Togg hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

CES CEO’su: Küresel olarak çığır açıyor!

Üçüncü defa CES'e katılan Togg ile ilgili soruya CES CEO’su Gary Shapiro ''Muhteşem bir şirket. İnovasyonla küresel olarak çığır açıyor. Bu model muhteşem! Sadece bu değil, diğer ürün de muhteşem. SUV model inanılmaz. Harika bir otomobil.'' ifadelerini kullandı.

"Türk halkının gurur duyduğunu görmek hoşuma gidiyor"

The Car Crash kanalı içerik üreticisi Alman influencer Jessica Thön, Togg'un yeni modelinin çok ilgi çekici olduğunu söyledi.

Thön, "Türkiye'den yeni bir markanın gelmesi çok ilgi çekici. Berlin'de doğdum ve çok sayıda Türk arkadaşım var. Türk halkının bu markayla ne kadar gurur duyduğunu görmek hoşuma gidiyor. Aracı gerçekten beğendim, elektrikli ve iyi bir menzile sahip. İyi bir batarya boyutu var ve iyi görünüyor." dedi.
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TOGG akıllı cihz kamerasını da tanıttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CES'te ürün, tasarım ve teknolojilerini sergileyen Togg, AI Kamera uygulamasının duyurusunu da yaptı.

Togg'un AI Kamera yeniliği, kullanıcıların yaşam yolculuklarının her anını kaydetmelerine, düzenlemelerine, paylaşmalarına, saklamalarına ve böylece ölümsüz anılar biriktirmelerine olanak tanıyor.

Bu uygulamayla en yeni görüntü işleme teknolojilerine, görüntü yönetimi sistemlerine, yapay zeka tabanlı filtrelere ve fotoğraf düzenleme araçlarına doğrudan erişen kullanıcıların içlerindeki sanatçı da ortaya çıkıyor.

Dikiz aynasının hemen üzerinde yer alan AI Kamera'nın geniş lensinin konumu, tüm yolcuların her kareye dahil olmasını mümkün kılıyor.

Bu inovasyon sayesinde sahne tanıma, otomatik ışık düzeltme, yüz ve gülümseme algılama, nesne izleme ve otomatik odaklama dahil olmak üzere 19 farklı yapay zeka algoritması kullanılarak en basit görüntüler bile üst düzey görsellere dönüşebiliyor.

Yalnızca tek bir tıkla çok sayıda yapay zeka filtresi uygulanarak uzay, kedi temalı "patiler" veya gelecek fantezisi gibi yeni dünyalara erişilebiliyor, epik maceralardan sahneler tekrar tekrar yaşanabiliyor.

AI Kamera uygulamasına yakında TruStore üzerinden erişebilecek kullanıcılar, görüntüleri çektikten sonra görselleri sosyal medyada arkadaşlarıyla paylaşmadan önce düzenleyebilecek, hatta yolculuk sırasında görsel galerilerini "sergi moduna" alarak herkesi eğlenceye dahil edebilecek.

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