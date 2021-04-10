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Ekonomi Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi!
Ekonomi

Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi!

Dünyanın en büyük e ticaret platformlarından biri olan Amazon'dan yeni bir Türkiye hamlesi geldi. Amazon, Gebze'de operasyon merkezi kurulumu için Ceva Logistics'le anlaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 11:02:00 -
Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi!

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye pazarına giren Amazon, pandemi ile birlikte artan e-ticaret hacmiyle Türkiye’deki operasyonlarını genişletiyor. Geçen yıl kullanıcılarına bedava ve hızlı teslimat hizmeti veren ‘Prime’ servisini Türkiye’ye taşıyan Amazon, yeni depo kurduruyor. Şirket, Gebze’de operasyon merkezi kurulması için Ceva Lojistik ile anlaştı. Amazon’un Gebze’de kuracağı tesiste Ceva Lojistik, ürünlerin depolanması, stok yönetimi ve dağıtımından sorumlu olacak. Yatırım ile Gebze’de binden fazla yeni istihdam yaratılacağı ifade ediliyor.

Amazon, Türkiye’ye geldikten 1 yıl sonra satıcılar için kargo hizmetini de getirdi. Amazon’un bu anlamda 2 deposu bulunuyor. Söz konusu hizmetle satıcı adına ürünü muhafaza edip, paketleyip ve kargo işlemleriyle ilgileniyor. Türk girişimcilerle entegre bir şekilde çalışan servis, Amazon Türkiye bünyesindeki satıcıları önemli bir zahmetten kurtarıyor. Hızlı teslimat için İstanbul’un Avrupa yakasına da yatırım yapacağı konuşuluyor.

Anlaştığı firmanın 78 bin çalışanı var

Yeni depo için anlaştığı Ceva Logistics, üçüncü parti lojistik hizmetleri alanında büyük ya da orta ölçekli ulusal ve çokuluslu şirketler için nakliye ve tedarik zinciri çözümleri sağlıyor. Şirketin, 160’ı aşkın ülkede binden fazla tesisinde 78 bin çalışanı bulunuyor. Ceva Logistics’in hem Kontrat Lojistiği hem de Navlun Yönetimi alanlarında geniş bir hizmet yelpazesi var.

Ayrıca Amazon Türkiye, bu hafta gıda ve içecek kategorisi açarak, market alanına da giriş yapmıştı. Kategoride konserve gıdadan alkolsüz içeceklere, atıştırmalıklardan makarna ve baklagillere kadar binlerce çeşit ürün yer alıyor.

Kaynak: Dünya

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Yorumlar

amazon ve ceva?

Ceva dan baska firma mi bulamamislar insan firma sikayetlerine bir bakar ilk önce .koskoca amazon ve ceva? Günün fikrasi gibi
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