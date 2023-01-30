Dünya devinden Türkiye kararı! Rakam dudak uçuklattı

Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik, Japon otomobil devi Toyota'nın, ilk şarj edilebilir hibrit otomobili C-HR’ı 317 milyon Euro ilave yatırımla Sakarya’da üreteceğinin müjdesini verdi. Çelik, yazısında şunları kaydetti:

"Japon dünya devi Toyota, ilk şarj edilebilir hibrit otomobili C-HR’ı 317 milyon Euro ilave yatırımla Türkiye’de, Sakarya’da üretecek.

2.3 MİLYAR EURO'YA ULAŞTI

İkinci nesil yeni C-HR, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından Sakarya’da üretilecek. Hibrit ve şarj edilebilir versiyonlardan oluşan yeni C-HR Türkiye’de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit otomobil olacak.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, şarj edilebilir C-HR’ı dünyada ilk kez Türkiye’deki fabrikasında üretecek ve Toyota’nın Avrupa’daki fabrikaları arasında şarj edilebilir otomobil üreten ilk fabrika olacak. Sakarya’daki fabrika bir ilke daha ev sahipliği yapacak ve ayrıca Toyota Avrupa bölgesindeki ilk batarya üretim hattı da Sakarya’da kurulacak. Yeni C-HR’ın, Toyota’nın Avrupa’da 2025 yılına kadar 1.5 milyon adet otomobil satış hedefine önemli bir katkıda bulunması bekleniyor. Böylelikle fabrika markanın Avrupa elektrifikasyon dönüşümünde de kritik rol oynayacak. Üretilecek yeni C-HR için gerçekleşen 317 milyon Euro’luk yatırım ile Toyota’nın Türkiye’deki toplam yatırım tutarı 2.3 milyar Euro’ya ulaşacak.

BATARYA TESİSİ DE OLACAK

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya’daki üretim tesislerinde şarj edilebilir hibrit otomobil üretmenin yanı sıra batarya üretim hattı da kuracak. Bu hat, yıllık 75 bin adet batarya kapasitesi ile üretimi destekleyecek olup, alanında uzman 60 çalışan ek olarak istihdam edilecek.

ÜRETİM TECRÜBESİ

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO’su Erdoğan Şahin, “Yüksek kaliteli otomobil üretim tecrübesinin ve ileri mühendislik kabiliyetinin bir göstergesi olan bu projede üzerimize düşen görevleri, büyük bir özveri ile, planladığımız çerçevede hayata geçireceğiz” dedi. Toyota Motor Avrupa Üretimden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Marvin Cooke da bu yatırım için “Toyota Avrupa’nın elektrifikasyon planında önemli bir rol üstlenmiş olup bu bizim için stratejik bir dönüm noktasıdır” açıklamasını yaptı.

YÜZDE 85’İ İHRAÇ EDİLİYOR

Toyota’nın Avrupa’daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikası konumundaki Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2022 yılında ürettiği 220 bin aracın 185 binini 150’den fazla ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etti. Toyota Türkiye, bugüne kadar 3 milyon adetten fazla üretim ve ortalama yüzde 85 oranında ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçısı konumundaki şirketin üretim ve ihracat operasyonları Sakarya’daki tesislerinde 5500 çalışanı ile haftanın 6 günü 3 vardiya devam etmekte.

ELEKTRİKLİ VE HYBRİD MODEL ATAĞI

Renault ve Dacia markaları, ürün gamını benzinli, elektrikli ve hybrid alanda en hızlı geliştiren üreticiler arasında. MAIS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Tüm dünya bir mobilite ekosistemine doğru hareket ediyor. Renault ve Dacia markalarımızın bu alanda çok büyük ve önemli yatırımları söz konusu. Elektrikli araçları daha popüler, ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir hale getirmeyi amaçlayarak, Yeni Renault Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli, Kangoo E-TECH yüzde 100 Elektrikli ve Dacia Spring dahil olmak üzere yeni elektrikli modellerimizi ülkemizde bu yıl satışa sunacağız.

Renault Austral: C SUV segmentindeki araç, 32 sürüş destek sistemi, 4CONTROL sistemi ve OpenR Link bilgi-eğlence sistemine sahip. Araç haziran ayında Türkiye’de satışa çıkacak.

Dacia Spring: Pazarın en ekonomik elektrikli otomobili olmayı hedefleyen Dacia Spring, tamamen elektrikli ulaşımı kolaylaştırıyor. Araç, yılın ikinci yarısında geliyor.

Megane E-Tech: Otomobil 60 KWh’lik ince tasarıma sahip bataryası ile 470 KM menzil sunuyor. Bu da yılı ikinci yarısında gelecek.

Jogger HYBRID: Dacia tarihindeki ilk hibrit motora sahip olan versiyonu ‘Jogger HYBRID 140’ da 2023’ün ikinci yarısında yollara çıkacak.

Kangoo E-Tech: Kangoo, dünya genelinde 50 ülkede 4 milyon adet sattı. Araç yılın 2023 yılının ikinci yarısında Türkiye’de kullanıcılarla buluşacak."