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Teknoloji Dünya devinden Türkiye hamlesi! O ilimize fabrika kuruyor
Teknoloji

Dünya devinden Türkiye hamlesi! O ilimize fabrika kuruyor

Güney Kore menşeili teknoloji devi Samsung, Tekirdağ'a fabrika kurarak üretimini buraya taşıyacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 13:19:00 -
Dünya devinden Türkiye hamlesi! O ilimize fabrika kuruyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Türkiye'deki Sunny fabrikasından yerli üretim telefon ve televizyon modellerini piyasaya sürüyordu. Ancak, çok yakında bu durum değişecek.

Gelen bilgilere göre Samsung, Tekirdağ'a kuracağı üretim fabrikasıyla telefon ve TV üretimini buraya taşımayı amaçlıyor.

Samsung tarafından kurulacak fabrika, Tekirdağ’da bulunan Kapaklı OSB’ye yakın bir bölgede yer alacak.

Telefon üretimine odaklanacak
Bu kapsamda 10 bin metrekareye yapılması planlanan yatırımın cep telefonu üretimine yönelik olduğu iddia edilse de henüz net bir açıklama yapılmadı.

Fabrikanın Tekirdağ’a kurulma sebebi ise Avrupa’ya yakın bir ilimiz olması olarak gösteriliyor. Yani Samsung’un buradan Avrupa ülkelerine de akıllı telefon ihraç etmeyi planladığını söyleyebiliriz.

Almanya merkezli bir araştırma şirketi olan GfK’ya göre, Türkiye’deki akıllı telefon pazarında en büyük pay yüzde 40.4 ile Samsung’a ait.

Bu yeni fabrikanın kurulmasıyla Samsung, lider durumdaki bu pazar payını daha da artıracak gibi görünüyor.

Yerli üretime teşvik
Türkiye’de 200 doların altında ithal edilen telefonlarda gözetim belgesi isteniyor. Bu durum, telefonların 200 dolarlık vergi dilimine girmesine neden oluyor.

Yerli üretimde gözetim belgesi istenmediği ve gümrük vergisinden muafiyet geldiği için, ülkemizde üretilen uygun fiyatlı akıllı telefonların maliyetleri düşüyor.

Böylelikle Samsung, Xiaomi, Oppo ve TCL gibi birçok üretici, son zamanlarda akıllı telefon üretimi için Türkiye'yi tercih ediyor.

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