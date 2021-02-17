Dünya devinden Türkiye açıklaması: Bu durum sürpriz değil

Önemli açıklamalarda bulunan BBVA Araştırma Büyük Veri Bölüm Başkanı Alvaro Ortiz, Türk Lirası'nın değerlenmesinin sürpriz değil, doğal bir sonuç olduğunu ifade etti. Türkiye'de yeni ekonomi yönetiminin performansını da yorumlayan Ortiz, “Dürüst olmak gerekirse, çok sağlam.' diye konuştu.

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Araştırma Büyük Veri Bölüm Başkanı Alvaro Ortiz, Türkiye'nin 2021 yılında beklentilerin üzerinde bir büyüme gösterebileceğini belirterek, Türk lirasında ise risk priminin düşmesiyle değerlenme eğiliminin devam edebileceğini söyledi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ortiz, "Politika yönündeki değişiklikler göz önüne alındığında Türk lirasının değerlenmesi sürpriz değil, doğal bir sonuçtur. Teknik olarak ve değişimden önce, faiz oranı farkı çok düşük ve risk primi çok yüksekti. Türk lirasının buna doğal tepkisi değer kaybı şeklinde olmuştu. Faiz farkı ayarlandıktan sonra ve daha da önemlisi risk priminin düzelmesiyle, Türk lirası da değer kazanmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki döviz kuru dengesinin risk primi ile ilişkili olduğunun altını çizen Ortiz, risk priminin de makro, siyasi ve jeopolitik istikrara bağlı olduğunu belirterek, "Eğer risk primi mevcut yolu takip etmeye devam ederse, Türk lirasında halen değerlenme payı var." değerlendirmesinde bulundu.

Ortiz, Türkiye'nin politika adımlarına dış yatırımlar açısında da olumlu tepki alındığını belirterek, "Yetkililer (politikalarına) devam ederse, bu eğilim yerel yatırımcılar tarafından takip edilecek, dolarizasyon seviyesi daha fazla uyum gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Ekonomi yönetiminin performansı sağlam

Türkiye'de yeni ekonomi yönetiminin performansını da yorumlayan Alvaro Ortiz, "Dürüst olmak gerekirse, çok sağlam. Sadece dört ay içerisinde, birkaç zafiyeti ele aldılar. Önce, ekonominin yeni koşullarına uyum sağlaması için para politikasını sıkılaştırdılar. Tek oran sistemine dönerek ve yabancı yatırımcılara yönelik miktar kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırarak, ekonomiye parasal aktarım mekanizmasını karmaşıklaştıran çeşitli bozulmaları ortadan kaldırdılar." değerlendirmesinde bulundu.

Ortiz, ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın iletişimin parasal politika kararlarına ilişkin iletişiminin çok daha net olduğunu, bankanın son enflasyon raporunun son derece anlaşılır ve iyi bir dille hazırlanmış olduğunu söyledi.

2021 yılının ilk yarısında yüzde 10'luk büyüme öngörüsü

Türkiye'nin ekonomik büyüme görünümüne ilişkin de değerlendirmede bulunan BBVA Araştırma Büyük Veri Bölüm Başkanı Ortiz, "Bu yıl yüksek büyümeyi destekleyecek özel nedenler olduğu için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesinin 2021 yılında yine beklentileri geride bırakacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ortiz değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Öncelikle büyük verilere göre GSYH büyümesi ılımlı olsa da halen yüksek. İkincisi, 2020 yılının ikinci çeyreğinin baz etkisiyle, 2021 yılının ikinci çeyreğinde büyüme olağanüstü yüksek olacak. Bir sonraki çeyrekte (2.çeyrek) yüzde 15-20 aralığında bir büyüme görürseniz şaşırmayın. Türkiye ekonomisi yılın ilk yarısında ortalama yüzde 10'a yakın büyüyecek."

Türkiye'nin 2021 yılında Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da tahminleri ile uyumlu şekilde yüzde 5 ile 6 seviyesinde bir büyümeye rahatlıkla ulaşabileceğini işaret eden Ortiz, 2022 yılında yaklaşık yüzde 4 seviyesinde bir büyümenin Türkiye'nin dengeli bir şekilde büyüyebilmesi için yeterli olduğunu belirtti.

Ortiz, Türkiye'de enflasyonun 2021 yıl sonunda yaklaşık yüzde 10,5 seviyesinde olmasını beklendiğini söyledi.