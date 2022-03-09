Dünya devi tahminini revize etti! Altın için dudak uçuklatan rakam

Altın fiyatları, Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya dönük ekonomik yaptırımlara petrol ihracatı kısıtlanmasının da eklenmesi sert yükselişini sürdürürken Citi Group ise altın için dudak uçuklatan bir tahminde bulundu.



Jeopolitik risklerden ve enflasyon endişelerden beslenen ons altın zirveye yaklaşırken gram altın yönünü 1000 TL'ye çevirdi.Altın fiyatları ABD’nin Rusya’ya dönük yeni yaptırımları açıklamasının ardından fırladı. Spot piyasada altın fiyatları ons başına 2070 doları görürken gram altın 1000 TL’ye yaklaştı.

ABD ve İngiltere’nin Rus petrolüne kısıtlama getirmelerinin ardından yüksek enflasyon endişeleri ve küresel ekonomik toparlanmanın güçleneceği beklentileriyle altın fiyatları uçuşa geçti.

Yüksek jeopolitik riskler ve artan enflasyon beklentileri, yatırımcının güvenli limanı olarak bilinen altına yönelmesine neden olurken, ons altın, yüzde 2,7 artışla 2 bin 50 dolara yükseldi.

Dün kararın açıklanmasının ardından son 2 yılın en yüksek seviyesi olan ons başına 2 bin 70 dolara tırmanan altın sonrasında bir miktar geri çekilse de 2 bin doların üstündeki güçlü seyrini korudu. Spot piyasada ons altın en son Ağustos 2020’de 2 bin 89 dolarla zirveyi görmüştü.



ABD merkezli aracılık şirketi High Ridge Futures’ın metal ticareti direktörü David Meger CNBC’ye yaptığı değerlendirmede, “Artan enerji fiyatları, tahıl fiyatları ve ana metal fiyatlarının birleşimi, enflasyon baskısı nedeniyle altının yükselmesinin ardındaki ana sebep olmaya devam ediyor. Ayrıca, jeopolitik cephedeki büyük endişeler nedeniyle hisse senedi piyasaları baskı altına girdiğinden altın piyasasında önemli miktarda güvenli liman alımları görüyoruz” dedi.



Spot piyasada ons altın, yılbaşındaki fiyatına göre yüzde 13 artmış durumda. Rusya’nın Ukrayna’ya dönük müdahalesiyle birlikte ons altındaki fiyat artışı ise yüzde 8.

Gram altın 1000 TL'ye yaklaştı

Kapalıçarşı’da altın fiyatları jeopolitik gelişmelerle seyreden fiyatlamayla birlikte dolar/TL kurunu da takip ediyor. Dolar/TL’nin 14,50 seviyesinin üzerinde işlem görmesiyle birlikte gram altın fiyatları da yönünü 1000 TL’ye çevirdi.



Gram altın sabah saatlerinde 959 liradan işlem görürken çeyrek altın 1536 lira alış ve 1570 lira satış fiyatı üzerinden işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 6 bin 148 TL alış ve 6 bin 264 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

Citi tahminin revize etti

Citi, Ukrayna krizi ve küresel ekonomideki yansımaları sonrasında altın ve gümüş için tahminlerini revize etti.

Ukrayna krizinin yumuşak bir makro inişe yol açacağı öngörüsüyle gelecek 6-12 ay için altın ve gümüş tahminlerini 1875 ve 24,50 dolar/ons olarak revize etti.

Citi, 2022'nin ikinci yarısı veya 2023 yılında resesyon olasılığının yükselmesi halinde ise altında 2350-2500 dolar/ons ve gümüşte 35-40 dolar/ons olasılığının hedeflenebileceğini vurguladı.