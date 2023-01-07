﻿Dünya devi Peugeot otomotiv sektörüne damgasını vuran Inception modelini tanıttı! Sıfır araba: Fransız otomobil

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olarak bilinen CES, 2023 yılı aktiviteleri ile devam ediyor. 5 Ocak tarihinde Las Vegas’ta başlamış olan CES 2023 fuarı dünya genelinde büyük yankı uyandırmaya devam ederken ülkemizin yerli ve doğuştan elektrikli otomobili Togg’da fuara damga vuran konsepti ile sergileniyor.

Teknoloji fuarı CES 2023’te birçok ürün öne çıkarken Fransız otomobil devi Peugeot’un yeni modeli Inception’da fuarda tanıtılan ürünlerden birisi oldu. Gelecekten geldiğini düşündürten eşsiz görünümü ile herkesi kendisine hayran bırakan Inception, özellikleri ile de fuarın öne çıkan ürünlerinden birisi olmayı başardı.

PEUGEOT INCEPTION MODELİNİ TANITTI!

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Yerli ve doğuştan elektrikli otomobil Togg’un da sergilendiği CES 2023 tüm hızı ile devam ediyor. Ev ürünlerinden otomobillere kadar birçok farklı akıllı cihazın sergilendiği fuar dünya genelinde büyük yankı uyandırmayı başarırken fuara damgasını vuran ürünlerden birisi de Fransız otomobil devi Peugeot’un yeni modeli Inception oldu. avazturk'ün aktardığı haberde:Gelecekten gelen görüntüsü ile katılımcıları kendisine hayran bırakan Inception, özellikleri ile de öne çıkmayı başardı.

Peugeot tarafından tasarlanan Inception 1,34 metre yüksekliğe sahip. 100 kWh’lik bataryaya sahip olan otomobilin azami menzili ise 800 kilometre. Oldukça yüksek bir menzile sahip olan yeni Peugeot araç, 5 dakikalık şarj dolumu ile 150 kilometreye kadar yol kat edebiliyor. Toplamda 680 beygirlik güce sahip olan iki motordan oluşan Inception, 0’dan 100 kilometreye 3 saniyenin altında çıkıyor. Ayrıca yeni araçta 4. seviye otonom sürüş teknolojilerinin de bulunacağı biliniyor.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE SATIŞA ÇIKACAK!

Eşsiz donanımı ve diğer özellikleri ile kendisine hayran bırakmayı başaran Peugeot Inception, konsept otomobili olarak tanıtıldı. Geleceği yansıtan görüntüsü sayesinde ilk bakışta katılımcıları farklı bir zaman dilimine ışınlayan Inception modeli için satış sürecinin de gündeme geldiği söylendi. Edinilen bilgilere göre Peugeot’un 2025 yılında aracı satışa çıkaracağı ancak satışa çıkacak olan aracın tanıtılan araçtan farklı bir görünüme sahip olacağı öğrenildi.