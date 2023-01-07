  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk SİHA'larına karşı Rusya'ya İHA gönderen ülkeye çok büyük darbe

Flaş karar! Harekete geçiyorlar: 80 doların altında bulunan Petrol fiyatları için çok konuşulacak sözler

İbrahim Kalın'dan Suriye açıklaması

Bir anne yardım istiyor: Kızımı o albay kaçırdı

Bölücüler gerçekten bölündü mü yoksa tezgah mı kuruluyor Pervin Buldan'dan şaşırtan çıkış: Kendi adayımızı çıkaracağız

Yanmaya başladığında 2. Abdülhamid Han tahttaydı! 121 yıldır sönmüyor

Dış güçler de iç güçler bozguna uğradı! Erdoğan'ın açtığı projede dev başarı

İmamoğlu’nun metro sahtekarlığını, Bakan ifşa etti! ‘Yüzde 70 ile devrettik, 4 yılda bitirdiler’

Araç sahipleri dikkat! Yeni elektrikli Hyundai Ioniq 5, 2023 fiyat listesi yayınlandı: Ucuz, sıfır araç kampanyaları

Çok az ülkede var! Türkiye geliştirdi... Dünya peşine düşecek
Otomotiv ﻿Dünya devi Peugeot otomotiv sektörüne damgasını vuran Inception modelini tanıttı! Sıfır araba: Fransız otomobil
Otomotiv

﻿Dünya devi Peugeot otomotiv sektörüne damgasını vuran Inception modelini tanıttı! Sıfır araba: Fransız otomobil

Fransız otomobil devi Peugeot, gelecekten gelen bir görünüme sahip olan yeni Inception modelini tanıttı. İşte araç üretici firmanın yeni modeline ilişkin detaylar… Otomotiv devi rakiplerine ters köşe yaptı!

Yeniakit Publisher
2023-01-07 21:17:00 - 2023-01-07 21:59:13
﻿Dünya devi Peugeot otomotiv sektörüne damgasını vuran Inception modelini tanıttı! Sıfır araba: Fransız otomobil

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olarak bilinen CES, 2023 yılı aktiviteleri ile devam ediyor. 5 Ocak tarihinde Las Vegas’ta başlamış olan CES 2023 fuarı dünya genelinde büyük yankı uyandırmaya devam ederken ülkemizin yerli ve doğuştan elektrikli otomobili Togg’da fuara damga vuran konsepti ile sergileniyor.

Teknoloji fuarı CES 2023’te birçok ürün öne çıkarken Fransız otomobil devi Peugeot’un yeni modeli Inception’da fuarda tanıtılan ürünlerden birisi oldu. Gelecekten geldiğini düşündürten eşsiz görünümü ile herkesi kendisine hayran bırakan Inception, özellikleri ile de fuarın öne çıkan ürünlerinden birisi olmayı başardı.

PEUGEOT INCEPTION MODELİNİ TANITTI!

peugeot-otomotiv-sektorune-damgasini-vuran-inception-modelini-tanitti-2.jpg

Yerli ve doğuştan elektrikli otomobil Togg’un da sergilendiği CES 2023 tüm hızı ile devam ediyor. Ev ürünlerinden otomobillere kadar birçok farklı akıllı cihazın sergilendiği fuar dünya genelinde büyük yankı uyandırmayı başarırken fuara damgasını vuran ürünlerden birisi de Fransız otomobil devi Peugeot’un yeni modeli Inception oldu. avazturk'ün aktardığı haberde:Gelecekten gelen görüntüsü ile katılımcıları kendisine hayran bırakan Inception, özellikleri ile de öne çıkmayı başardı.

Peugeot tarafından tasarlanan Inception 1,34 metre yüksekliğe sahip. 100 kWh’lik bataryaya sahip olan otomobilin azami menzili ise 800 kilometre. Oldukça yüksek bir menzile sahip olan yeni Peugeot araç, 5 dakikalık şarj dolumu ile 150 kilometreye kadar yol kat edebiliyor. Toplamda 680 beygirlik güce sahip olan iki motordan oluşan Inception, 0’dan 100 kilometreye 3 saniyenin altında çıkıyor. Ayrıca yeni araçta 4. seviye otonom sürüş teknolojilerinin de bulunacağı biliniyor.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE SATIŞA ÇIKACAK!

Eşsiz donanımı ve diğer özellikleri ile kendisine hayran bırakmayı başaran Peugeot Inception, konsept otomobili olarak tanıtıldı. Geleceği yansıtan görüntüsü sayesinde ilk bakışta katılımcıları farklı bir zaman dilimine ışınlayan Inception modeli için satış sürecinin de gündeme geldiği söylendi. Edinilen bilgilere göre Peugeot’un 2025 yılında aracı satışa çıkaracağı ancak satışa çıkacak olan aracın tanıtılan araçtan farklı bir görünüme sahip olacağı öğrenildi.

Araç sahipleri dikkat! Yeni elektrikli Hyundai Ioniq 5, 2023 fiyat listesi yayınlandı: Ucuz, sıfır araç kampanyaları
Araç sahipleri dikkat! Yeni elektrikli Hyundai Ioniq 5, 2023 fiyat listesi yayınlandı: Ucuz, sıfır araç kampanyaları

Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! Yeni elektrikli Hyundai Ioniq 5, 2023 fiyat listesi yayınlandı: Ucuz, sıfır araç kampanyaları

Romanya hükümeti, en büyük skandalla anılan fenomenin 5 milyon euro'luk araba koleksiyonuna el koydu
Romanya hükümeti, en büyük skandalla anılan fenomenin 5 milyon euro'luk araba koleksiyonuna el koydu

Aktüel

Romanya hükümeti, en büyük skandalla anılan fenomenin 5 milyon euro'luk araba koleksiyonuna el koydu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23