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Spor Dünya devi Merih Demiral'ı istiyor
Spor

Dünya devi Merih Demiral'ı istiyor

İtalya Serie A'da şampiyonluğu Milan'a kaptıran Inter, Milan Skriniar'ın Paris Saint Germain'e transfer olması halinde Merih Demiral'ı kadrosuna katmayı planlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 18:58:00 -
Dünya devi Merih Demiral'ı istiyor

İtalyan devi Inter'de stoper arayışları sürüyor. La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde, Milan Skriniar'ın Paris Saint Germain'e olası transferinde Inter'in Merih Demiral için Atalanta ile görüşme yapacağı aktarıldı.

Atalanta bonservisini aldı

Geçtiğimiz sezonu Atalanta'da kiralık olarak geçiren milli yıldızımız Merih Demiral, yeni sezon öncesinde Bergama ekibine bonservisiyle transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Merih Demiral'ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı belirtildi. Açıklamada, milli futbolcu için 20 milyon ödeneceği ve bunun, 4 dönemde yapılacağı ifade edildi.

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