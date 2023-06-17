Dünya devi Juventus resmen çıldırdı! Zaniolo için yıldız futbolcusunu Galatasaray’a veriyor

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, tarihindeki 23. lig kupasını kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için ön eleme oynamaya hazırlanan Cimbom'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Okan Buruk, transfer listesini yönetieme iletti.Transfer için harekete geçen yöinetim kesennş ağzıını açmaya hazırlanırken, takımın yıldızlarına teklifler yağmaya devam ediyor.

15 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDENDİ

Ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, kısa sürede gösterdiği perofmrnasla gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Cimbom'da İcardi ile görüşmeler devam ederken aynı zamanda alternatif için arayışlar devam ederken, takımın yıldızlarından olan Nicolo Zaniolo'ya dev bir teklif geldi.

Gelen teklif sonrası Galatasaray'ın yanıtı ise gecikmedi. Peki; Zaniolo, transfer mi oluyor? Geride kalan sezonda 13'ü İtalya, 10'u Türkiye olmak üzere 23 lig maçına çıkan 23 yaşındaki orta saha, 6 gole imza attı.

İTALYAN DEVİ JUVENTUS ZANIOLO İÇİN ÇILDIRDI

Ligdeki performansı ile transferin de gözdesi durumuna gelen Zaniolo için İngiltere'den Aston Villa, İtalya'dan Juventus, sarı-kırmızılı kulüple temasa geçti ancak yöneticiler, 'Tok satıcı'yı oynadı.

YAPILAN İLK TEKLİF 25 MİLYON EURO

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Juventus, Nicolo Zaniolo için ilk teklifini 25 milyon Euro olarak yaptı.

"35 MİLYONU VERİN ALIN"

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray yönetimi, İtalyan oyuncusunu isteyen herkese, "Sözleşmesinde 35 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi var. İstiyorsanız bu miktarı verirsiniz" demekle yetiniyor.

MCKENNIE TAKAS OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR

Galatasaray'ın istediği rakamı yüksek bulan Juventuslu kurmaylar, takımın yıldız oyuncularından olan ABD'li Weston McKennie'yi bu transfer takas olarak kullanmak istiyor.

Takımda düşünülmeyen ve ara transfer döneminde Leeds United'a kiralanan Amerikalı yıldız oyuncuyu G.Saray'a kiralık olarak vermek isteyen Juventus, Zaniolo transferini bu şekilde bitirmek istiyor.

Juve yetkilileri, oyuncuyu ne kadar çok istediklerini verdikleri demeçlerle göstermeye kararlı.

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'da kısa sürede gösterdiği performansın ardından İtalya Milli Takımı'na davet edildi ve dün Uluslar Ligi Yarı Finali'nde İspanya'ya karşı oynanan maçta forma giydi. (sabah)