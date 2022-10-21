Dünya devi Crespo için geliyor

2021 yılında Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğunda oturan Vitor Pereira'nın, Estoril'den 1.5 milyon euro bedelle kodraya kattığı Portekizli futbolcu Miguel Crespo için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Gösterdiği üstün performansla şu anda takımın en kilit oyuncularından biri olan Crespo, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı.

Serie A ekiplerinden Inter'in scoutlarını göndereceği kaydedilirken; İtalyanların tüm maçları da şimdiden mercek altına aldığı öğrenildi.

Çalışkanlığı ve azmi nedeniyle İtalya Ligi'ne uygun bulunan futbolcu için ocak ayında teklif yapmayı düşünen Inter'e, sarı-lacivertlilerin olumsuz yanıt vermesi bekleniyor.

Şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Ali Koç ve yönetiminin, "Haziran ayında gelin" cevabı vereceği kaydedildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin, Portekizli için en az 15 milyon euro isteyeceği de gelen haberler arasında.

26 yaşındaki orta saha, bu sezon 14 maçta oynarken 2 gol 1 asistle takımına katkı sağladı.