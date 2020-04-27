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Dünya

Dünya Çin'in bu tehdidini konuşuyor! Açık açık uyardı

Çin'in Avustralya Büyük Elçisi Cheng Jingye, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle soruşturma açılmasını isteyen Avustralya'yı üstü kapalı tehdit etti.

2020-04-27 15:04:00 - 2020-04-27 15:06:05
Dünya Çin'in bu tehdidini konuşuyor! Açık açık uyardı

Çin'in Avustralya Büyük Elçisi Cheng Jingye, bu ülkenin ABD'ye katılarak koronavirüsün yayılması ile ilgili soruşturma çağrısında bulunmasına tepki gösterdi.

Jingye, böyle bir isteğin boykota yol açabileceğini belirtip Avustralya'yı üstü kapalı tehdit etti. Büyükelçi Jingye, Çinli turistlerin Avustralya'ya seyahat etmeden önce başka alternatifleri düşünebileceğini söyledi. Jingye, Çinlilerin Avustralya şarabı içmeyi ya da bu ülkeden gelen etleri yemeyi bırakabileceğini de ifade etti.

Australian Financial Review'e verdiği röportajda Elçi Jingye, "Eğer hava kötüden en kötüye giderse insanlar 'Çin'le arkadaş canlısı olmayan bir ülkeye neden gidelim ki' diye düşünecektir." dedi.

Çinli Büyükelçi Avustralya'ya eğitim için çocuklarını yollayan ailelerin de kararlarını yeniden gözden geçirebileceklerini belirtti.

Avustralya, ABD'ye katılarak Covid-19 hastalığının Çin'de yerel bir salgınken nasıl tüm dünyayı saran bir pandemiye dönüştüğünün titizlikle bağımsız uluslararası uzmanlar tarafından soruşturulmasını istiyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebi ile 200 binden fazla insan hayatını kaybederken milyarlarca kişi de sokağa çıkma sınırlaması ile baş başa kaldı.

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