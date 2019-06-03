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Dünya Çevre Günü’nde Viranşehir sahilleri temizlendi

Mezitli Belediyesi, Çevdosan ve Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim veGençlik Derneği tarafından ‘Dünya Çevre Günü’ kapsamında Viranşehir sahilleritemizlendi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:06
Dünya Çevre Günü’nde Viranşehir sahilleri temizlendi

Mezitli Belediyesi, Çevdosan ve Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim veGençlik Derneği tarafından ‘Dünya Çevre Günü’ kapsamında Viranşehir sahilleritemizlendi.


’Dünya Çevre Günü’ etkinlikleri kapsamında Çevdosan ve Mezitli Belediyesitarafından Viranşehir’de sahil temizlik yarışması düzenlendi. 6 farklı ülkeden gönüllügençlerin de katıldığı yarışmada, Viranşehir sahilindeki atıklar geri dönüşüm içintoplandı. Yarışma kapsamında en çok atık toplayanlar ödüllendirildi. Etkinliğe MezitliBelediye Başkanı Neşet Tarhan, Çevdosan yetkilisi Ömer Faruk Akbaş, çevreMühendisi Doğan Kaplan, Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği BaşkanıSeyhan Akdoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.


’Sıfır atık’ projesinin önemine değinen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan,doğanın korunması adına geri dönüşüme karşı duyarlı olunması gerektiğinin altınıçizerek, "Bizler Mezitli’nin temiz olması için mücadelemizi sürdürüyoruz. İnsanlarımızıçevre temizliği ve doğa koruma kapsamında bu tarz projelerle teşvik etmeyeçalışıyoruz. Çevreye olan duyarlılığımızı göstermemiz gerekiyor. Ülkemiz ve kentimizgeri dönüşüm konusunda oldukça geri düzeyde. Bunu artırmamız gerekiyor. Bunedenle Çevdosan işbirliği ile yaptığımız projelerle çevreye duyarlı olma yönündevatandaşlarımızı teşvik ediyoruz" dedi.


Çevre mühendisi Doğan Kaplan ise geri dönüşüm ve ’Sıfır atık’ projesinin Türkiyeiçin olmazsa olmaz olduğunu vurgulayarak, "Bizler Çevdosan olarak ’Sıfır atık’ projesikapsamında kentimizin her noktasında çalışmalarımızı özveri ile sürdürüyoruz. MezitliBelediyesi ile düzenlediğimiz bu etkinliğin insanları doğaya daha duyarlı olmalarıyönünde iyi bir adım olduğunu düşünüyorum. Projeler üretemeye ve kentimizin sağlığıve temizliği açısından çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Konuşmaların ardından vatandaşlar sahil temizliği için kolları sıvadı. Temizliksonrasında en çok geri dönüşüm atığı toplayanlar ödüllendirildi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:06
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