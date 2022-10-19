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Spor Dünya çapında gündem oldu! Milli sporcumuzdan inanılmaz bayrak hamlesi
Spor

Dünya çapında gündem oldu! Milli sporcumuzdan inanılmaz bayrak hamlesi

Antalya'da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Türk ve Kazak sporcular arasındaki gerginlik damgasını vurdu. Kendi klasmanında 'Dünya Şampiyonu' olan milli sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan, ödül töreninde kendisinden önce kürsüye çıkarak ülkelerinin bayrağını açan Kazak sporcuların nezaket dışı hareketine Türk bayrağıyla cevap verdi. O anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 10:17:00 - 2022-10-19 10:58:36

14-23 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası, ilginç anlara sahne oldu. Şampiyonada 21 yaş altı klasmanda mücadele eden milli sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan 'Dünya Şampiyonu' oldu.

Madalyasını almak için podyuma çıkan sporcumuzdan önce, 2'nci ve 3'üncü olan Kazak sporcuların kendi ülkelerinin bayrağı ile sahneye çıkması ve bayraklarını nezaket dışı bir şekilde açmalarına, milli sporcumuz Çağlıyan'dan yanıt gecikmedi.

Türk bayrağını kapatmaya çalışan Kazak sporcuların davranışlarını engelleyen sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'ın o hamlesi ödül törenine damga vurdu.

KAZAKİSTAN TAKIMI ÖZÜR DİLEDİ

Kazakistan Milli Bilek Güreşi takımının teknik direktörü Marat Asainov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuyu koçlarla ve kızlarla zaten tartıştık. Bu, elbette bir daha olmayacak. Bu olaydan dolayı herkesten ve tabii ki dünyanın dört bir yanındaki spor hayranlarından özür dileriz."

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Yorumlar

Harun

İyi de milli sporcumuz niye yukarıda tutmadı Türk bayrağını?
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