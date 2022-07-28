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Dünya Dünya camsille hırsızı püskürten Türk anneyi konuşuyor
Dünya

Dünya camsille hırsızı püskürten Türk anneyi konuşuyor

Hollanda’nın Deventer şehrinde yaşayan 48 yaşındaki Latife Peker, oğluna ait fırına gelen satırlı soyguncuyu elindeki toz beziyle kovaladı. O anlar dünya basınında geniş yer buldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 12:05:00 - 2022-07-28 12:16:13

Hollanda'nın Deventer kentinde önceki gün Türk bir ailenin işlettiği Mevlana Fırını'na eli satırlı hırsız girdi.

O sırada temizlik yapan Latife Peker hırsızı karşısında görünce önce şaşırsa da ardından hırsıza el bezi ve camsil ile vurmaya başladı.

Bir müşterinin fırına girmesiyle de çareyi kaçmakta bulan hırsızın bu görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Hollanda'da adeta cesaretiyle kahraman ilan edilen Latife Peker'in görüntüleri, dünya basınında geniş yer buldu.

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