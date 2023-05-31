  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünya bunu konuşuyor! Su yemyeşil oldu
Dünya

Dünya bunu konuşuyor! Su yemyeşil oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-31 08:43:00 -
Dünya bunu konuşuyor! Su yemyeşil oldu

Venedik'teki ünlü Büyük Kanal'ın suyu yeşil renge büründü.

İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentindeki Büyük Kanal'ın bir bölümü yeşil renge büründü.

İtalyan İtfaiyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyük Kanal’ın tarihi Rialto Köprüsü yakınlarındaki kısmı sabah saatlerinde fosforlu yeşil bir renge büründü.

Basında yer alan haberlerde, sabah saatlerinde vatandaşların polise durumu bildirmesi sonrasında Venedik Emniyet Müdürlüğü’nde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildiği, suyun renginin yeşile dönmesinin nedeninin tespit edilmesi için Büyük Kanal'dan su örneklerinin alındığı belirtildi.

Bu arada, ülkede son dönemde iklim aktivistlerinin, tarihi çeşmelere kömür bazlı sıvı dökerek eylemler gerçekleştirdiği anımsatılan haberlerde, Büyük Kanal'ın suyunun yeşil rengine dönmesinin nedeninin araştırıldığı ve iklim aktivistlerinin eylemi sonucu olup olmadığına dair henüz bir bilgi olmadığı kaydedildi.

Venedik Emniyeti'nin olaya ilişkin araştırma ve incelemesinin devam ettiği bildirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İtfaiye yetkilileri, söz konusu renk değişiminin halk sağlığını tehlikeye atacak bir durum içermediğini aktardı.

Bu keçi sahibinin sözünden çıkmıyor
Bu keçi sahibinin sözünden çıkmıyor

Yaşam

Bu keçi sahibinin sözünden çıkmıyor

Su seviyesi düştü, alarm verildi! O ilimizde vatandaşlara uyarı yapıldı
Su seviyesi düştü, alarm verildi! O ilimizde vatandaşlara uyarı yapıldı

Yaşam

Su seviyesi düştü, alarm verildi! O ilimizde vatandaşlara uyarı yapıldı

Bu araştırma çok konuşulur! Bu gıdalar zihni gençleştiriyor
Bu araştırma çok konuşulur! Bu gıdalar zihni gençleştiriyor

Sağlık

Bu araştırma çok konuşulur! Bu gıdalar zihni gençleştiriyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23