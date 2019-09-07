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Dünya bu vahşete yine sessiz! Müslüman ailelerin çocuklarına işkence

Terör Devleti İsrail’in beslediği Burma’da Müslüman ailelerin çocuklarına yapılan alçak saldırı ve işkence görüntüleri sosyal medyada yayıldı. El-Mecelletü’l-Hamidiyye dergisinin yayın danışmanı İhsan Şenocak twitter paylaşımında vahşete sessiz kalmayarak, ‘Hesabı sormanın tek bir yolu Büyük İslam Birliğinin kurulması’ ifadelerini kullandı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:15

Katil İsrail’in çatısı altında olan Burma’da Müslüman ailelerin çocuklarına yapılan işkence ve zulüm görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde caninin iki Müslüman çocuğa elindeki sopa benzeri maddeyle vururak işkence yaptığı tespit edildi.

El-Mecelletü’l-Hamidiyye dergisinin yayın danışmanı İhsan Şenocaktwitter paylaşımında işkencelere sessiz kalmayarak, ‘İslam Dünyası'nı siyaseten istila eden Siyonizmin kölelerinin efendisi İsrail'in beslediği Burma'nın, Müslüman ailelerin çocuklarına yaptığı işkence... Dünya bu vahşete kör, sağır ve dilsiz... Zulmün hesabını sormanın tek bir yolu var o da yeniden Büyük İslam Birliğinin kurulması’ diyerek tepkisini dile getirdi.

Son dönemlerde Avrupa’da da Müslümanlara çirkin saldırılar giderek artmıştı. Dünya bu alçak saldırı karşısında yine sessizliğini koruyor.

 

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:15
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