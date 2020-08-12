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Spor

Dünya bu transferi konuşuyor!

Juventus'un Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun PSG'ye gideceği iddia edildi. Ronaldo'nun menajerinin işi resmiyeti dökmek için Paris'te olduğu da belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 09:45:00 -
Dünya bu transferi konuşuyor!

Juventus’un Şampiyonlar Ligi’nde Lyon’a elenmesinin ardından yükses sesle söylenmeye başlanan bu iddialar, artık gerçeğe dönüşüyor.

Foot Mercato’ya göre, dünyaca ünlü yıldızın menajeri, Ronaldo’yu resmen PSG’li yapacak imzayı atmak için Paris’te bulunuyor. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından bu transfer resmiyet kazanacak.

Ronaldo, Juventus’un devler ligine veda ettiği Lyon maçının ardından, "Bu kısa tatiller, hepimizin gelecek için en iyi ve en doğru kararları vermemize yardımcı olacak" şeklinde konuşmuştu.

46 maç 37 gol 5 asist

35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 46 maçta 37 gol atarken, 5 asist yaptı.

Kaynak: AJANSSPOR

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