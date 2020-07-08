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Dünya

Dünya bu skandalı konuşuyor! Müslüman kadının aldığı kahveye yazdılar

Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletindeki kahve zincirinde Müslüman bir kadına İslamofobik saldırı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 11:38:00 -
Dünya bu skandalı konuşuyor! Müslüman kadının aldığı kahveye yazdılar

ABD'de Müslüman bir kadının aldığı kahvenin kabının üstüne ismi yerine, DEAŞ'ın İngilizce kısaltılması 'ISIS' yazıldı. Minnesota eyaletinde gerçekleşen İslamofobik saldırı büyük tepki çekti.

Yerel medyadaki haberlere göre, St. Paul şehrinde Target mağazası içinde bulunan kahve zinciri dükkanından kahve almak isteyen Aishah adlı başörtülü kadın, kahvesini aldıktan sonra kahve kabının üstünde DEAŞ’ın İngilizce kısaltması olan "ISIS" yazıldığını gördü.

Güvenlik nedeniyle tam ismini vermek istemeyen 19 yaşındaki Müslüman kadın, kahve kabının üstüne terör örgütünün isminin yazılması nedeniyle aşağılandığını hissettiğini belirterek, "İçeceğimi aldığımda üzerindeki yazıdan dolayı şoke oldum." dedi.

Minnesota Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Jaylani Hussein, Target hakkında ayrımcılıktan dava açmayı planladıklarını belirterek, "Müslüman toplumundan birini terörist organizasyonla özdeşleştirmek ayrımcılık ve İslamofobia'dır." ifadesini kullandı.

Target’ten yapılan açıklamada ise olayın araştırıldığı ve çalışanın, Müslüman kadının ismini yanlış anladığı için o şekilde yazdığı savunularak, özür dilendi.

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Yorumlar

Murat gözükara

O markadan bundan sonra kahve içen Müslümanın.... ALLAH BELASINI VERSİN.... diyorum bundan sonra...
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ISIS mi çok insan öldürüldü PKK-YPG mi.?

Amerika mı BARBAR yoksa Deaş mı.? Z kuşağı denen cahiller işid der hemen..! 7 milyon Kızılderili yi 5 milyon Vietnam lıyı 1 milyon japonu 1 milyon afganı 2 milyon ıraklı vs vs gidiyor ama ALGI ne.?.? ISIS barbar. ... İDDA EDİYORUM OTURUP SAYSINLAR PKK İŞİD DEN DAHA ÇOK İNSAN KATLETTİ... ama gel gör ki pkkypg insanlık dostu kahramanlar gibi Lanse ediliyor..!
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