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Dünya Dünya bu saçmalıkla çalkalanıyor: Ölümsüzlük kanını buldular, dağdaki o kutuda saklıyorlar
Dünya

Dünya bu saçmalıkla çalkalanıyor: Ölümsüzlük kanını buldular, dağdaki o kutuda saklıyorlar

Çin'deki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmayla ilgili çarpıcı ve saçma bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Çinli bilim insanları, yaşlı farelere enjekte edilen bir kan sayesinde ölümsüzlüğü buldu ancak aynı tüpü yeri bilinmeyen laboratuvarda saklamaya başladı. Büyük yankı uyandıran bu dedikodu, henüz iddiadan öteye geçemedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 13:42:00 -
Dünya bu saçmalıkla çalkalanıyor: Ölümsüzlük kanını buldular, dağdaki o kutuda saklıyorlar

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki bilim insanları, ölümsüzlük üzerindeki araştırmalarını sürdürüyor. Son olarak ortaya atılan iddia ise dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

"BAŞARILI OLDU" İDDİASI

İddiaya göre Çin'deki bilim insanları, ölümsüzlük araştırması gerçekleştirdiği sırada genç bir fareden aldıkları kanı, yaşlı bir fareye enjekte etti ve başarı sağladı. Bilim insanları daha sonra bu kandaki değerleri not alıp, kan tüpünü de dağdaki laboratuvara sakladı.

İNSANLARA DENENMESİ BEKLENİYOR

Bundan bir sonraki aşama ise farelerde uygulanan bu yöntemin, insanlara da uygulanması. İddialara göre aynı yöntemin insanlar üzerinde de aynı etkiyi verip vermeyeceği merak ediliyor.

DEDİKODULAR İDDİA AŞAMASINDA

Fakat bu dedikoduların hala iddia aşamasında olduğu hatırlatılarak, ölümsüzlüğün bulunması gibi durumun çok zor, hatta imkansız olduğu vurgulandı.

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Yorumlar

Zülkarneyn

Ölümsüzlük aşısı değil, ölüyü diriltmenin aşısını bulmuşlardır. Çünkü ölüyü dirilten sıvının formülü BAKARA suresinde yazıyor. 

Visyo

Siz önce, ülkenizdeki koronaya bir çare bulun ahmaklar.
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