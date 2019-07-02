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Dünya bu olayı konuşuyor! Survivor'ın adasında gizemli ölüm

Türkiye'nin ahlak yapısını bozan Survivor programının çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nde meydana gelen şüpheli ölümler, dünya gündemine oturdu.

02 Temmuz 2019 Salı 10:22
Dünya bu olayı konuşuyor! Survivor'ın adasında gizemli ölüm

Türkiye'nin Survivor yarışması ile yakından tanıdığı Dominik Cumhuriyeti'nde meydana gelen şüpheli ölümler dünyayı sarstı. Kızlarıyla tatile giden 46 yaşındaki Khalid Adkins, bu yıl aynı nedenle ölen 12. kişi olunca ülkenin turizmi bile bu durumdan etkilendi.

Bu sene Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen 12. ölümden biri olan Khalid Adkins, hastalandıktan sonra böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti. FBI, art arda ölen vatandaşların metil alkol veya böcek ilacı ile bulaşmış bir virüs yüzünden olabileceğini düşünüyor.

Ölüm haberi turizmi etkiledi

Dominik'te yaşanan bu gizemli ölümler ve hastalanan kişi sayısının artmasından sonra turizmde yüzde 74 düşüş görüldü.

Khalid, ABD'nin Kolorado eyâletinin başkenti Denver'deki evine uçacağı uçağa bindiğinde fenalaştı. Acı içinde çığlık atan Khalid, Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da hastaneye kaldırıldı. Khalid'in kız kardeşi "Khalid'i hemen Santo Domingo'ya transfer ettiler ve hastanede nefes almasının kötü olduğunu ve böbreklerinin başarısız olduğunu" söylediler. Khalid'in bacağının şiştiği, kusma ve ishal yaşadığı söylendi. Ertesi akşam, Khalid'in ailesi, Khalid'in cenaze masraflarına yardım edilmesi için GoFundMe sayfasında paylaşım yaptı. "Harap haldeyiz. Bu güncellemeyi yapmak çok zor ama Halid'i kaybettik!" notunu düştü.

Otopsi yapılacak

Khalid'in ailesi şunları söyledi: "Vücudunu eve götürmemiz her şey yardımcı olacak. Ona gerçekten ne olduğunu bilmek istiyoruz!" 20 ve 24 yaşındaki iki kızı, kendilerinin ve diğer aile üyelerinin, hastane personeli ile iletişim kurmak için mücadele ettiğini ve babalarının böbreklerinin neden bitik hale geldiğini kimsenin açıklayamadığını söyledi.

Bir kişi daha komaya girdi

Son ölüm dizisinin yanı sıra, 15 yaşındaki bir Arjantinli kız şu anda Dominik'i ziyaret ettikten sonra komaya girdi. Doktorlar bunun diyabetik bir durumdan kaynaklandığını söylese de ailesi durumun hiçbir geçmişi olşmadığını söylüyor. Adanın turizm bakanlığı dahil kimse tarafından açıklanamayan hastalık ve ölümler yüzünden FBI soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:22
  1. Survivor
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