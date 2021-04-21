Dünya bu olayı konuşuyor! Askeri denizaltı tatbikatta kayboldu
Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın donanmasına ait denizaltılardan biri Bali sularında gerçekleştirilen tatbikat sırasında kayboldu. Endonezya ordusu, denizaltının bulunması için çalışmalara başladı.
Endonezya Donanma Sözcüsü Amiral Julius Widjojono, Bali sularında yapılan tatbikat esnasında denizaltının, torpido atışı yaptıktan sonra atış sonucunu merkeze bildirmeyince kaybolduğunun anlaşıldığını söyledi.
Denizaltının bulunması için çalışma başlatıldı
İçinde 53 kişi bulunan 1981 Almana yapımıKRI Nanggala 402 tipi denizaltının bulunması için çalışmalar başlatıldı.
Sabaha karşı kayboldu
Savunma bakanlığı yetkilileri henüz açıklama yapmazken, Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, denizaltının kaybolduğunu doğruladı. Mareşal denizaltının Bali'nin 60 mil kuzeyinde sabaha karşı saat 3 sularında kaybolduğunu söyledi.