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Gündem Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 'Çıplak yaratık' gözünü motosikletliye dikti
Gündem

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 'Çıplak yaratık' gözünü motosikletliye dikti

Akşam saatlerinde araçların arasında beliren tuhaf bir canlının yol boyunca yürüdüğü görüntüler sosyal medyada büyük etki yarattı. Bir grup motosikletli tarafından tesadüfen çekilen görüntüde 'Ufo'ya benzetilen canlının NASA etiketiyle paylaşılmasının ardından yer yerinden oynadı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 20:56:00 - 2021-06-01 21:55:06

Hindistan'ın doğusundaki Jarkand eyaletine bağlı Hazaribagh şehrinde akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı.Bir grup motosikletli Chadva Barajı'nın yanındaki köprüden geçerken cep telefonu kamerası kaydı aldığı sırada objektiflerine tuhaf bir cisim takıldı.

'Uzaylı'ya benzeyen çıplak yaratık gözünü motosikletliye dikti

28 Mayıs Cuma günü çekilen görüntüde ortaya çıkan 'uzaylı'ya benzeyen çıplak yaratık, 30 saniye boyunca köprünün üzerinde ilerliyor ve bu sırada trafik akmaya devam ediyor.

Uzun kolları ve bacakları, solgun beyaz teni ve çok ince bir gövdesi olan 'tuhaf' canlı, bir süre durup kendisine dikkatli bir şekilde bakan motosikletlilere gözünü dikiyor.

Tekrar yürümeye devam eden yaratığın yer aldığı kayıt, Twitter'a yüklenince yer yerinden oynadı. Saatler içinde binlerce kez izlendi, Hint medyası ana haber bültenlerinde görüntüye yer verdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, 30 saniyelik videonun on üçüncü saniyesinde gökyüzünde uçan soluk kırmızı ışıklı cisme dikkat çekti, tartışma daha da alevlendi.

Kayıt sahte olabilir

Uluslararası medyanın kayıtsız kalamadığı ve sosyal medyayı alt üst eden görüntü, henüz yetkililer tarafından incelenmiş değil ve sahte olma ihtimali bulunuyor.

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Yorumlar

ahmed said

eskiden münkir olan gözümle gormedigime inanmam derdi.bu asır ise gözünle gördüğüne inanmama asridir.gözünle görmediğin ahirete inan.Rabbine inan.amentuye inan. gerisi yalan
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Emir

Hepsi yalan . Amerika Müslüman gençliğin kafasını karıştırmak için uydurduğu yalanlar
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