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Gündem Dünya bu görüntüleri konuşuyor! BBC sunucusu rezil oldu
Gündem

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! BBC sunucusu rezil oldu

İngiltere merkezli haber kanalı BBC'nin spikeri Shaun Ley, haber sunarken pantolon yerine şort giydi. Kendi izleyicisine bile saygısı olmayan sunucu sosyal medyada da gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 11:53:00 -

İngiltere merkezli haber kanalı BBC'nin spikeri Shaun Ley, yaptığı değişiklik ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Haber bültenini sunmak üzere stüdyoda bulunan Ley, takım elbisesi giymiş gibi görünse de öyle olmadığı anlaşıldı.

Ceketi ve kravatı ile haber sunmaya başlayan Ley'in pantolon yerine şort giymeyi tercih ettiği görüldü. Spikerin şortla kameraya yansıyan görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılarak binlerce kez görüntülendi.

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