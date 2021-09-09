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Dünya Dünya bu gizemi konuşuyor! Önce sandalye sonra da tablo
Dünya

Dünya bu gizemi konuşuyor! Önce sandalye sonra da tablo

İngiltere'nin Cardiff şehrinde paranormal bir olay yaşandı. Bir kafede meydana gelen ve güvenlik kamerasına yansıyan garip olay görenleri şaşırtıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 05:10:00 -

İngiltere'nin dört ana bölgesinden biri olan Galler’in başkenti Cardiff‘te paranormal bir olay yaşandı. Bir kafedeki masada oturan oturan kadının, hesap işleriyle uğraştığı sırada tabela ve sandalyenin kendi kendine hareket etmesi, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüleri izleyenler, sandalyenin bir ileri bir geri gitmesini şaşkınlıkla takip etti.

Müdürlük yapıyor

Sekiz yıldır Cardiff’teki The Lansdowne adlı kafede müdürlük yapan 33 yaşındaki Hayley Budd, kendi kendine hareket eden bir sandalye ve tabela gördüğünde oturduğu masada hesap işleriyle uğraşıyordu.

"Endişe çıkaracak hiçbir şey yapmıyor"

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sandalyenin masaya yaklaştığı görülüyor. Budd, söz konusu durumu endişelenecek bir durum yok diye açıklarken, “Endişe çıkaracak hiçbir şey yapmıyor sadece kendini göstermek istiyor” dedi.

“Gözümün ucuyla gördüm”

Kafe müdürü açıklamasına şöyle devam etti: Sandalyeye değil, telefonuma bakıyordum ama gözümün ucuyla gördüm. bu yüzden bir müşteriye bir şey görüp görmediğini sordum ve onlar da sesi duyduğunu söyledi. Mantıklı bir açıklama bulamıyorum. İşimi bırakıp oradan kaçacak kadar korkmadım. Daha sonra yazı tahtası sallanmaya başladı.

Personel korkuyor

Evrak işleri yapmak kilere gidiyorum ve üst katta mobilyalar hareket ediyormuş gibi geliyor ama yukarı çıktığımda her şey bıraktığım gibi duruyor. Ben buna alıştım ama personelim korkuyor.

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