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Dünya Dünya bu gelişmeyle çalkalanıyor! Türkiye'deki nükleer bombaları çıkardılar
Dünya

Dünya bu gelişmeyle çalkalanıyor! Türkiye'deki nükleer bombaları çıkardılar

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'nun son açıklamasına göre ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarını azalttığı öğrenildi. İncirlik'te bulunan nükleer bombaların büyük bir kısmının buradan çıkarıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 12:05:00 -
Dünya bu gelişmeyle çalkalanıyor! Türkiye'deki nükleer bombaları çıkardılar

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu (FAS), ABD'nin son yıllarda Avrupa'daki taktik nükleer silahlarının sayısını üçte bir oranında azalttığını belirtti. FAS'a göre; bombaların büyük kısmı İncirlik'te bulunuyordu, ancak en az 30'u buradan çıkarıldı. Bu kararın, 15 Temmuz kalkışmasının ardından ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi ve İncirlik'e erişimin engellenme olasılığı nedeniyle alındığı ifade edildi.

Amerikan Bilim Adamları Federasyonundan (FAS) Hans Kristensen ve Matt Korda, ABD nükleer kuvvetlerinin durumuna ilişkin hazırlanan son dakika raporunda, Avrupa'daki B61 nükleer yer çekim bombası sayısının 150'den 100'e azaltıldığını belirtti.

Resmi bir açıklama yapılmadı

ABD yönetimi, Avrupa'daki taktik nükleer silahlarının sayısında değişikliğe gidip gitmediğini henüz resmi olarak açıklamadı.

Rus yetkili: Değişiklik yapıldıysa bu bildirilmeli

Rusya'nın her zaman ABD'nin nükleer silahlarını Avrupa'dan çekmesini talep ettiğini anımsatan Kommersant gazetesinin haberine göre, Rusya devlet kuruluşlarındaki kaynaklar, ABD veya NATO'nun kapalı kanallar kullanarak Avrupa'daki nükleer cephaneliğin sayısının azaltıldığını bildirmediğini kaydetti. Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, "Eğer sayı değiştiyse bu değişiklik, bombaların hassasiyeti ve işlevselliği iyileştirmeye yönelik modernizasyonuyla ilgili olabilir" dedi.

"Nükleer bombalar İncirlik'ten gizlice çıkarıldı"

FAS'ın verilerine göre, bombaların büyük kısmı -yaklaşık 50 tanesi- İncirlik'te bulunuyordu, fakat rapora göre, en az 30'u buradan çıkarıldı. Bunun, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi ve İncirlik üssüne erişimin engellenme olasılığı nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Darbeyi izleyen olayların ardından ABD'nin silah tahliyesini görüşmeye başladığı, ama bir kısmını tahliye ettiğini açıklamadığı ifade edilirken, Hans Kristensen, Kommersant'a yaptığı açıklamada, "Bu tür şeyler her zaman sessizce yapılır" yorumunu yaptı.

Alman medyası geçen yıl, Büchel üssündeki Amerikan bombalarının bir kısmının yeni modifikasyon olan B61-12 ile değiştirildiğini bildirmişti.

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