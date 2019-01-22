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Dünya bu bebeği konuşuyor! İki yaşında polislere teslim oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir polis çevirmesinde, babası polisler tarafından gözaltına alınan bebek, ellerini havaya kaldırarak ekip arabasına doğru yürüdü. Bu görüntü, dünya gündemine oturdu.

22 Ocak 2019 Salı 17:17

ABD'de bir polis çevirmesinde, babasının polisler tarafından gözaltına alındığını gören küçük kız da ellerini havaya kaldırarak polislere yürüdü. Tartışmalara neden olan görüntüler sonrası polisler de üzerlerindeki kameralarının görüntülerini yayınladı.

Amerikan polisi gözaltı sırasında içinde iki bebek olan araca silah doğrulttu. Bebeklerden biri gözaltına alınan babasına öykünerek elleri yukarda dışarda çıkıp polise yürüdü.

Babası gibi ellerini havaya kaldırdı

Bir alışveriş merkezinde soygun ihbarı ve zanlılardan birinin kemerinde silah olduğu uyarısı üzerine AVM’nin park yerine araçlarıyla gelen silahlı polisler, aldıkları ihbara uyan kamyoneti hem önden hem arkadan çevirerek durdurdu.

Polisler araca silahlarını doğrultarak önde oturan iki zanlının inmesini emretti. Biri araçtan inip elleri havada polise yürüdü ve kelepçelendi, ama bu sırada araçtan iki yaşında bir bebek de inip tıpkı babası gibi ellerini havaya kaldırarak polise yürüdü. Baba polise araçta bir yaşında bir bebeğin daha olduğunu belirtti. Tüm bunlara rağmen kamyoneti iki koldan çevirmiş polisler, araca silah doğrultmaya devam etti.

Otoparktaki bir başka araçta bulunan iki kadının cep telefonuna kaydettikleri videoda polislerin kızı sakinleştirmeye çalıştığı, yanlarına gelen annesine teslim ettiği görülüyor. Bunun ardından araçta arama yapılıyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 17:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • mustafamustafa1 sa önce
    YÜRÜMEYE YENİ BAŞLAMIŞ BİR BEBEĞE SİLAH DORULTAN BU KAFİR GÜRUHUNUN DÜNYADAKİ DİĞER SAVUNMASIZ İNSANLARA NELER YAPABİLECEĞİNİ ARTIK DÜŞÜNÜN.BATI NIN MEDENİYET OLDUĞUNU SAVUNAN KANSIZ ŞEREFSİZLER İYİ İZLESİN BU NU
  • mehmet önenmehmet önen1 sa önce
    Iste abd.

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