Dünya bu bebeği konuşuyor! İki yaşında polislere teslim oldu

ABD'de bir polis çevirmesinde, babasının polisler tarafından gözaltına alındığını gören küçük kız da ellerini havaya kaldırarak polislere yürüdü. Tartışmalara neden olan görüntüler sonrası polisler de üzerlerindeki kameralarının görüntülerini yayınladı.

Amerikan polisi gözaltı sırasında içinde iki bebek olan araca silah doğrulttu. Bebeklerden biri gözaltına alınan babasına öykünerek elleri yukarda dışarda çıkıp polise yürüdü.

Babası gibi ellerini havaya kaldırdı

Bir alışveriş merkezinde soygun ihbarı ve zanlılardan birinin kemerinde silah olduğu uyarısı üzerine AVM’nin park yerine araçlarıyla gelen silahlı polisler, aldıkları ihbara uyan kamyoneti hem önden hem arkadan çevirerek durdurdu.

Polisler araca silahlarını doğrultarak önde oturan iki zanlının inmesini emretti. Biri araçtan inip elleri havada polise yürüdü ve kelepçelendi, ama bu sırada araçtan iki yaşında bir bebek de inip tıpkı babası gibi ellerini havaya kaldırarak polise yürüdü. Baba polise araçta bir yaşında bir bebeğin daha olduğunu belirtti. Tüm bunlara rağmen kamyoneti iki koldan çevirmiş polisler, araca silah doğrultmaya devam etti.

Otoparktaki bir başka araçta bulunan iki kadının cep telefonuna kaydettikleri videoda polislerin kızı sakinleştirmeye çalıştığı, yanlarına gelen annesine teslim ettiği görülüyor. Bunun ardından araçta arama yapılıyor.