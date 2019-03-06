Dünya bu bebeği konuşuyor! Doktora bakın ne yaptı
Vietnam'da yeni doğan bir bebeğin doktor önlüğüne sıkı sıkı tutunduğu anlar sosyal medyada binlerce beğeni aldı. İşte dünyanın konuştuğu o görüntü...06 Mart 2019 Çarşamba 16:34
Vietnam'daki Phuong Châu Hastanesi'ndeki bebeğin doktor önlüğüne sıkı sıkı tutunduğu sevimli anlar, ikisi arasında özel bir bağ oluştuğu için binlerce internet kullanıcısının kalbine dokundu.
Sosyal medya kullanıcıları sevimli görüntüler hakkında yorum yapmaya istekliydi, bazıları ise bebeğin hemen yemek istediğini belirtirken bazıları bu anı yılın fotoğrafı olarak adlandırdı. En çok beğenilen ise, 'Seninle daha işim bitmedi, gidemezsin' yorumu oldu.
Hastanenin paylaştığı fotoğrafta bebeğin kimliği açıklanmazken yine sosyal medya kullanıcıları kendisine 'patron bebek' adını verdi.
YORUM YAZ